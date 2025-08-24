Éã¤Ï¡Ö²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¡×ºî¼Ô¡¢¸µÊõÄÍ½÷Í¥¤¬àÀï¸å80Ç¯áÀáÌÜ¤ËÊè»²Êó¹ð¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ÖÀïÁè¤Î¶ò¤«¤µ¤È¶¦¤Ë¡¢°¦¤â´¶¤¸¤ÆÄº¤¤¿¤¤¡×
¡Ö¿¿Áê¤Ï»ä¤Ë¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡¢¡¢¡×
¡¡¸µÊõÄÍ½÷Í¥¤Î°¦ÍÔ»Ò¤¬X¤ò¹¹¿·¡£Éã¤Ç¤¢¤ë¾®Àâ²È¤ÎÌîºä¾¼Ç¡¤µ¤ó(µýÇ¯85)¤ÎÊè»²¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡½ªÀï80Ç¯¤Î15Æü¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡×¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ìÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¡×¡£2015Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ìîºä¤µ¤ó¤òÉã¤Ë¤â¤Á¡¢¥·¥ã¥ó¥½¥ó²Î¼ê¤Ç¸µÊõÄÍ½÷Í¥¤ÎÌîºäÚø»Ò(Åö»þ¤Î·ÝÌ¾¤ÏÍõÍÕ»Ò)¤òÊì¤Ë»ý¤Ä°¦¤Ï¡ÖÀï¸å80Ç¯ÉãÌîºä¾¼Ç¡¤Î¤ªÊè»²¤ê¤ËÍè¤Þ¤·¤¿!½ë¤¤¡£»ä¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÉã¤¬CM¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ø¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡Ù¥½¥½¥½¥¯¥é¥Æ¥¹¤«¥×¥é¥È¥ó¤«¡¼¡×¤È¡¢Ìîºä¤µ¤ó¤¬1976Ç¯¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡×¤ÎCM¥½¥ó¥°¡Ö¥½¡¦¥½¡¦¥½¥¯¥é¥Æ¥¹¡×¤Î1Àá¤È¤È¤â¤ËÊè»²¤ê¤òÊó¹ð¤·¤¿(¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡×¤ÏÈÎÇä½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¼ÂºÝ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï³ÑÉÓ)¡£
¡¡¤Þ¤¿°¦¤Ï¡Ö²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¡×ÊüÁ÷¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¸¶ºîËÜ¤Î½ñ±Æ¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤È¤Æ¤âÈá¤·¤¯¡¢¿É¤¤ºîÉÊ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀïÁè¤Î¶ò¤«¤µ¤È¶¦¤Ë¡¢¡Ø°¦¡Ù¤â´¶¤¸¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ä¤¬»×¤¦»ö¡£»ú¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÇÀ¤³¦¤òºî¤ë¡£ËÜ¤òÆÉ¤à³Ú¤·¤µ¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤ÇÄº¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¡Ø²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¤ÏÌîºä¾¼Ç¡¼«¿È¤ÎÏÃ¤Ê¤Î¤«ÌäÂê¡Ù¡ØËÍ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÍ¥¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ù¿¿Áê¤Ï»ä¤Ë¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡¢¡¢¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥¢¥ß¤µ¤ó¡¡¿ÆÊ¬¤ÎË¹»Ò¡¢¤è¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë!¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤Ò¤È¤Ä¤Î¾Ð´é¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÈþ¤·¤µ¤È°Â¤é¤®¤¬Æ±»þ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦?¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£