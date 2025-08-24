8月23日、5人組ロックバンド・LUNA SEAのドラマー真矢が自身のInstagramを更新。《耳石がずれているため、まともに立つ事も歩く事もできない》と体調不良を告白した。

続けて、《明日は杖ついての入場になるかもしれないけど、ビックリしないでね！それ以外はいたって元気だから思い切り楽しみましょう！！杖をついての写真は最初で最後かもしれないから、ある意味貴重だね！》と、杖をついた状態でゴルフブランドとのコラボイベントに参加することを明かした。

「耳石は内耳にある小さな結晶で、体の平衡感覚を担っています。これがずれることで激しいめまいや歩行困難を引き起こし、日常生活に大きな影響を与えることがあります。強いめまいやふらつきに悩まされる人も多く、安静やリハビリが必要になるケースも少なくありません」（医療ジャーナリスト）

それでも真矢は《杖をついて出席する》と前向きな姿勢を示した。移動も困難な状態であることを伝えながらも活動を続けようとする姿勢に、X上ではファンから心配の声が相次いでいる。

《ご無理なさらないでくださいそのお身体での新幹線長旅は危険かと…》

《くれぐれも急激に頭や顔を動かさないようにご留意くださいね》

「真矢さんが参加を予定しているのは、大阪・阪急うめだ本店で開催されているゴルフブランド『Marty Golf』の来店イベント。Tシャツなど、真矢さんとコラボした限定アイテムが販売されるようです。当日は1万6500円以上の購入者を対象に『2ショット写真撮影＆サイン会』が行われ、2万2000円以上の購入者にはノベルティも進呈されます。さらに、正午までに『Marty Golf』アイテムを2点以上購入した人は、握手会に参加できるそうです。ファンにとって忘れられない一日になるでしょう」（レコード会社関係者）

長年、日本のロックシーンをけん引してきたLUNA SEA。そのなかでも真矢は、パワフルなドラムでバンドを支え続けてきた。

「11月には幕張メッセでLUNA SEAによるロックフェス『LUNATIC FEST. 2025』が控えています。大きな仕事に挑みますが、現在の症状ではドラム演奏やリハーサルは厳しいのではないでしょうか。今後、長期的な活動を続けるためには、勇気ある休養の判断も視野に入れる必要があると思います」（前出・レコード会社関係者）

ファンサービスも大切だが、やはり体調管理を優先してほしいところだ。