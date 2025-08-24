野々村友紀子がドラマ登場 『朝山家』雑誌記者役で中村アン＆小澤征悦と共演
放送作家・タレントの野々村友紀子が、きょう24日放送のABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『こんばんは、朝山家です。』（毎週日曜 後10：15）第6話に出演する。
【写真】朝山夫婦＆野々村友紀子の3ショット
今作は、映画『百円の恋』、連続テレビ小説『ブギウギ』などの足立紳氏が脚本・監督を務め、自身の家族をモデルに描くホームドラマ。“キレる妻”の朝山朝子（中村アン）と“残念な夫”の朝山賢太（小澤征悦）が、罵倒と叱責、ときどき愛で家族の難題を切り抜けていく。
朝山夫妻のやりとりや、反抗期真っ盛りな高校1年の長女・蝶子（渡邉心結）、自閉スペクトラム症と診断され不登校気味の小学6年の長男・晴太（嶋田鉄太）など、リアルな家族描写が話題。さまざまなトラブルがありつつ、朝山家をモデルにした映画「夜山家の人々」の制作が進む。
毎回、朝山夫婦にインタビューするゲストキャストも見どころ。第6話・第7話に登場する野々村は、2丁拳銃・川谷修士の妻でもあり、ママとして、家族を題材にした著書多数。ドラマでは雑誌の記者にふんし、一緒に仕事をしている夫婦にフォーカスした特集のインタビューに挑戦する。
■野々村友紀子 コメント
とにかく妻・朝子さんを全力で応援したくなるドラマです（笑）。我が家も夫婦円満とはいえ、たまに夫にイライラするし、時にはぶつかります。それでもいつも最後は笑って23年歩いてきました。朝山家を見ていると賢太さんにすっっごくイライラするけど、やっぱり最後は笑ってしまうんだろうなぁ。ステキな作品に少しでも出演できて光栄です。
