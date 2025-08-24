【美容室難民】「話しかけられるのしんどい」お金を払ってまで気を遣いたくない【作者に聞く】
美容室で髪を切る最中、美容師に話しかけられるのが苦手だというゐさん(@irk_hrk)。彼女がXに投稿した漫画「話しかけられちゃうと終わる人」には、2.6万件のいいねがつき、多くの共感を集めている。
■美容室で「話しかけられるのしんどい」に共感の嵐
行きつけの美容院で、担当の美容師さんが「僕の地元、香川なんですけど、コンビニよりうどん屋のが多くて〜」といった雑談をすることが増えたという。もともとは寡黙な人だったが、何度も通ううちに変わってきたのだ。しかし、特にうどんが好きでも香川に詳しいわけでもないため、「へー、そうなんですか」としか返せない。
これは美容院に限ったことではない。たとえば服屋でも、一人で見たいときに店員に話しかけられると、ゆっくり見ることができず、何も買わずに帰ってしまうという。「買わないといけないプレッシャーに負けてしまうので、もう行けない」と、ゐさんは語る。一方、「無言の空気感がいたたまれない」「他愛のない話をしているほうが楽」という、「話しかけてほしい派」もいるようだ。
ゐさんはこのほかにも、漫画「自己肯定感が低いので人生リノベします」や、ホストに貢ぎまくる推し活（ホス狂）を描いたシリーズ「ブチヲと麗奈」などを描いている。
画像提供：ゐ(@irk_hrk)
