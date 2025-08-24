¡Ú¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÛTOMORROW X TOGETHER¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼³«Ëë¡£ºÆ·ÀÌóÈ¯É½¡õ¥½¥í¶Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸½é¸ø³«¤â
TOMORROW X TOGETHER¤¬4²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ãTOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ¡ãACT : TOMORROW¡ä¡ä¤ò22¡Á23Æü¡¢´Ú¹ñ¥½¥¦¥ë¹â¼Ü¥¹¥«¥¤¥É¡¼¥à¤«¤é³«Ëë¡£½éÆü¸ø±é¤Ç¤Ï½êÂ°»öÌ³½êBIGHIT MUSIC¤È¤ÎºÆ·ÀÌó¤âÈ¯É½¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¥½¥¦¥ë¹â¼Ü¥¹¥«¥¤¥É¡¼¥à¸ø±é¤Ç¤Ï2Æü´Ö¤ÇÌó3Ëü3000¿Í¤Î´ÑµÒ¤òÆ°°÷¡£¤µ¤é¤Ëº£²ó¤Î¸ø±é¤Ï¡¢Global Superfan Platform¡ÖWeverse¡×¤òÄÌ¤¸¥é¥¤¥Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎMOA(TOMORROW X TOGETHER¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¸Æ¾Î)¥Õ¥¡¥ó¤¬¤³¤ì¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
TOMORROW X TOGETHER¤Ï¥È¥í¥Ã¥³¤Ë¾è¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢´ÑµÒ¤¿¤Á¤Î¶á¤¯¤Ç¡ÖLO$ER=LO♡ER¡×¤òÈäÏª¤·¸ø±é¤ÎËë¤ò³«¤±¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖWishlist¡×¡¢¡ÖBlue Hour¡×¡¢¡ÖBlue Orangeade¡×¤òÂ³¤±¤¶¤Þ¤ËÈäÏª¤·¡¢²ñ¾ì¤òÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤¨¤¦¡£ÆÃ¤Ëº£Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡ÖLove Language¡×¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤¬Î®¤ì¤ë¤ÈµÒÀÊ¤«¤é¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¹ç¾§¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
ÆÃ¤Ë¡¢4th Album¡ØThe Star Chapter: TOGETHER¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¥½¥í¶Ê¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬½é¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£TAEHYUN¤ÏÁ¡ºÙ¤Ê²ÎÀ¼¤Ç¡ÖBird of Night¡×¤òÇ®¾§¤·¤Æ¿¼¤¤Í¾±¤¤ò»Ä¤·¡¢SOOBIN¤Ï¡ÖSunday Driver¡×¤Î²Ä°¦¤¤¿¶¤êÉÕ¤±¤Ç°¦¤é¤·¤µ¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡£HUENINGKAI¤Ï¡ÖDance With You¡×¤Ç°Ø»Ò¤ò³èÍÑ¤·¤¿´±Ç½Åª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò·«¤ê¹¤²¡¢YEONJUN¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¡ÖGhost Girl¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤òÈ¯´ø¡¢BEOMGYU¤Ï¡ÖTake My Half¡×¤ÇBEOMGYU¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´¶À¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ï¤Þ¤¿°Û¤Ê¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¡¢´ÑµÒ¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¾Á°¤òÏ¢¸Æ¤·¤Æ±þ¤¨¤¿¡£
¸ø±é¤Î½ªÈ×¤Ç¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖCROWN¡×¤òÈäÏª¡£ÌÀ¤ë¤¯¤Æ²Ä°¦¤é¤·¤¤¸¶¶Ê¤ò¥Ð¥é¡¼¥É¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ËÊÔ¶Ê¤·¡¢À®½Ï¤·¤¿´¶ÀÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£LED¤Ë¤ÏÈà¤é¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼»þÂå¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¤µ¤é¤ËºÇ¿·¶Ê¡ÖBeautiful Strangers¡×¤ÈÂ³¤¡¢7Ç¯¤ÎÊª¸ì¤ò°µ½Ì¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¹½À®¤Ï´ÑµÒ¤Ë´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤âµÒÀÊ¤«¤é¤Î´¿À¼¤ÏÌÄ¤ê¤ä¤Þ¤º¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏºÆ¤Ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤êÄÉ²Ã¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
ËÜ¥Ä¥¢¡¼Ì¾¤Ï¡ÖÌóÂ«¤·¤¿ÌÀÆü¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¶¦¤Ë¿Ê¤à¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤¬¡¢º£²ó¤Î¸ø±é¤ÏTOMORROW X TOGETHER¤ÎºÆ·ÀÌó¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë°ÕÌ£¿¼¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£½éÆü¸ø±é¤ÇSOOBIN¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤ÈÄ¹¤¯¡¢¤â¤Ã¤È±ó¤¯¤Ø¹Ô¤³¤¦¤È¤¤¤¦ÌóÂ«¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬TOMORROW X TOGETHER¤È¤·¤ÆºÆ·ÀÌó¤·¤¿¡×¤È¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éº£Æü¤Þ¤Ç¡¢¤½¤·¤ÆËÍ¤¿¤Á¤Î¿·¤·¤¤ÌÀÆü¤ò¸ì¤ë½Ö´Ö¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç°¦¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤À¡×¤È¡¢¿¿¿´¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
TOMORROW X TOGETHER¤Ï¡¢´Ú¹ñ¥½¥¦¥ë¸ø±é¤ËÂ³¤¤¤Æ¥¢¥á¥ê¥«7ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ê¡¢11·î¤«¤é¤Ï¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¥Ê¥´¥ä¡¢¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬¤Ç¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¡£
(P)&(C) BIGHIT MUSIC
¢£ÆüËÜ3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØStarkissed¡Ù
2025Ç¯10·î22Æü(¿å)È¯Çä
Á´9·ÁÂÖ
¡ÚCD¼ýÏ¿¶Ê¡Û
01 ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¡
02 Beautiful Strangers [Japanese Ver.]
03 ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¢
04 Deja Vu [Japanese Ver.]
05 ¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀÀ¤¤ (We¡Çll Never Change)
06 ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê£
07 ¤¤Ã¤È¤º¤Ã¤È (Kitto Zutto)
08 Step by Step
09 Rise
10 À±¤Î»í [Japanese Ver.]
¢¨Intro,Outro¤ò´Þ¤áÁ´12¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹
¢£¡ãTOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR¡ÖACT : TOMORROW¡×IN JAPAN¡ä
¡Úºë¶Ì¡Û
11·î15Æü(ÅÚ)¡¡¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à
11·î16Æü(Æü)¡¡¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à
¡Ú°¦ÃÎ¡Û
12·î06Æü(ÅÚ)¡¡¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¥Ê¥´¥ä
12·î07Æü(Æü)¡¡¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¥Ê¥´¥ä
¡ÚÊ¡²¬¡Û
12·î27Æü(ÅÚ)¡¡¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬
12·î28Æü(Æü)¡¡¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬
(P)&(C) BIGHIT MUSIC