m-floが、12月6日(土)に開催される『レコードの日』DAY2にあわせm-flo loves 鈴木真海子「Judgement?」の【2025 レコードの日 限定盤】をリリースすることが決定した。

原曲であるm-flo loves 鈴木真海子「Judgement?」は2025年3月に配信リリース。今年6月7日（金）・8日（土）の2日間限定で、「I’m donut ?」中目黒店にて7インチ・アナログ盤200枚が販売され、発売初日の正午には全数がソールドアウトしている。

この度、その熱いリクエストに応えるかたちで、「2025 レコードの日 第2弾」へのエントリー並びに【2025 レコードの日 限定盤】としての再販が決定。本作は受注生産限定商品として展開される。

『レコードの日』は 国内最大級のアナログレコードのイベントとして創設。11回目を迎える今年は3年ぶりの2DAYSとなり、DAY1は3連休初日の11月1日(土)、 DAY2は12月6日(土)に開催される。