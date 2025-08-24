タカラトミーは、鉄道玩具「プラレール」の新商品『プラレール バック・トゥ・ザ・フューチャーPART3 蒸気機関車131号&タイムマシン』を2025年10月18日(土)に発売します。公開40周年となる映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」とコラボし、劇中に登場する蒸気機関車とタイムマシンをプラレールで再現。マーティー、ドク、クララのプラキッズ3体やホバーボードも付属し、映画の世界観を楽しむことができます。

商品イメージ

商品イメージ

細部までこだわった車両デザイン

「蒸気機関車131号」は映画用プロップを参考に、プラレールらしいデフォルメを加えながら、車両のモールドやカラーリングなど細部までこだわりデザインされています。

アメリカ・カリフォルニア州で保存されている「Sierra No. 3」をもとに商品設計（イメージ）

「プラレール バック・トゥ・ザ・フューチャーPART3 蒸気機関車131号&タイムマシン」概要

発売日は2025年10月18日(土)、希望小売価格は7,700円（税込）です。販売場所は、全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売場、専門店「トミカ・プラレールショップ」、インターネットショップ、タカラトミーの公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」など。

商品パッケージ（イメージ）

映画のファンはもちろん、多くの子どもたちにとっても魅力的な商品です。映画の公開40周年を記念したこの特別なプラレールで、時空を超えた冒険に出かけてみてはいかがでしょうか。

（画像：タカラトミー）

© ＴＯＭＹ © Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

（鉄道ニュースや、旅行や観光に役立つ情報をお届け！鉄道チャンネル）