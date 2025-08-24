正確さが、すべてを変える。G240、勝ちにこだわるクロス面【ロジクール】のゲーミングマウスパッドがAmazonに登場中‼
持ち運びも、精度も。ゲーマー仕様の軽快マウスパッド【ロジクール】のゲーミングマウスパッドがAmazonに登場!
ロジクールのゲーミングマウスパッドは、ゲームに勝利をもたらす正確な操作性と快適性を備えたクロスゲーミングマウスパッド。低DPI設定でも理想的な表面摩擦を実現し、素早く的確なマウス操作が可能となる設計。
手首の移動時も快適で、停止・方向転換といった瞬間の操作にも確実に応える。
厚さわずか1ミリメートルのスリム設計で、デスク上のスペースを邪魔せず、持ち運びもラク。柔軟な構造のため丸めて持ち歩けるほか、LANイベント等の移動時には六角形パッケージでしっかり保護。
世界中のプロが愛用する品質を、このマウスパッドにも。安定感、精度、携帯性。ゲーマーが求める全てをこの1枚に凝縮した、頼れる相棒。
