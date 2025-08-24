戦時中、多くの中国人捕虜が過酷な労働を強いられましたが、その中で最も死亡率が高かった鉱山が西伊豆町にあります。知られざる鉱山の実態とは…



3月西伊豆町の介護施設。利用者に披露されたのは“紙芝居”です。



（紙芝居）

「あなたを忘れない、太平洋戦争中の白川で」「貧しい食事、過酷な労働、現場監督から受ける暴力。強制連行された中国人労働者は手足が棒のように細くなり目は落ちくぼみ病人、怪我人が増える一方でした。そして1人また1人と死んでいきました」





描かれているのは、中国人を連れてきて働かせていた戦時中の仁科鉱山について。当時を知る住民の証言をもとに中国人への拷問や虐待が繰り返された生々しい実態が描かれています。仁科鉱山は町の中心部から車で20分ほどの山奥にありました。（記者）「大きな石垣が見えてきました」今もわずかに残されている鉱山の遺構。鉱山の事務所があった石垣のそばには「鎮魂」と掘られた慰霊碑が建てられています。戦時中、アメリカとの戦いで劣勢となった日本は軍用機をつくるためのアルミを必要としていました。（記者）「こちら鉱山の近くを流れている川ですが、川の水を見てみると赤茶けているのがわかります。採掘の影響でしょうか」“アルミの原料”を集めるため国策企業の「戦線工業」がミョウバン石を採掘したのが仁科鉱山でした。これは戦後、鉱山会社が国に出した報告書です。仁科鉱山では戦時中、採掘の担い手として200人の中国人捕虜が連行されましたが、半数以上の104人が死亡。中国人の死亡率は52％と全国の鉱山で最も高くその多くは過酷な労働による栄養失調が原因でした。26年前、私たちは仁科鉱山で働かされていた中国人労働者を取材していました。李鉄山さんは23歳のとき、日本に連行され鉱山での過酷な労働で足を患ったといいます。当時、劣悪な環境について明かしていました。（李鉄山さん）「ローソクの灯を吹き消すように人が簡単に死んだ。亡くなった人はただ無造作に埋められた。監視は気分次第で殴り怒鳴った」6月山本光子さん96歳。鉱山の記憶を知る数少ない住民の一人です。（山本光子さん）「これがうちの父です」父親の忠吉さんは中国人捕虜の“監視役”として鉱山で働いていました。中国人を棒でたたく監視役もいましたが、忠吉さんは“密かに手助けしていた”そうです。（山本光子さん）「イルカの頭を買いに行ってきて川で私と一緒に火であぶると、どんどん油が出るのよ。そして頭1つ買ってくると4合ビンいっぱい出るんです。栄養がないからね、食べ物がよくないから。」栄養を取ってもらおうとイルカの油を食事に加えていた忠吉さん。戦後、生き延びた中国人からお礼の手紙をもらったといいます。山本さんら利用者から戦争体験を聞き取り仁科鉱山を題材にした紙芝居を制作したのが、デイサービスを営む奥田俊夫さんです。（奥田さんと山本光子さん）「光子さんのお父さんが仕事をされていたと聞いたがどんな仕事をされていた？」「仕事といっても“世話役”ですか。食事の支度をしたりいろいろな支度だと思います」これまで100人以上から証言を聞き取った奥田さんは鉱山を知る人がいなくなる将来を見据え、その記憶を語り継ごうとしています。（奥田俊夫さん）「西伊豆のような田舎町でも、戦争犯罪を日本人が犯していたということを子どもたちに知ってもらいたい」この夏、奥田さんは戦争体験者とともに小学校を訪れました。子どもたちに鉱山で起きた悲劇を伝え始めています。（児童）「昔のことはあまり知らなかったけれど、知れてよかったと思いました」3月父親が鉱山で働く中国人の監視役だった山本光子さん。父親の遺志を継ぎ異国の地で亡くなった人たちの慰霊を続けています。（山本光子さん）「本当につらい思いをしたと思う帰るときにはお父さんが送っていって“さようなら、ありがとう、テンホー、テンホー”山本くんありがとう、と言った気持ち。戦争なんかなくなればいいな。戦争は嫌だね」戦時中、国策として全国の鉱山で過酷な労働を強いられた中国人捕虜たち。祖国の方角を見つめる銅像が静かにその歴史を伝えています。