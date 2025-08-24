浦和が大型補強! 190cmのロシアW杯スウェーデン代表FWイサーク・キーセ・テリンを獲得
浦和レッズは24日、FWイサーク・キーセ・テリン(33)の完全移籍加入が内定したことを発表した。メディカルチェックなどを経て、正式契約が結ばれる予定。背番号は「99」を背負う。
身長190cm・体重85kgの大型ストライカーは、母国スウェーデンのカールスルンズIF FKでプロキャリアをスタート。その後IFKノルシェーピンやマルメFFを経て、ベルギーのアンデルレヒト、ドイツのレバークーゼン、UAEのバニーヤースなど欧州各国のクラブを渡り歩いた。直近では古巣マルメでプレーしていた。
スウェーデン代表としても通算33試合に出場し、2018年ロシアW杯のメンバーにも名を連ねた。高さとフィジカルを生かした決定力を武器に、前線からの守備やハードワークも惜しまないタイプで、浦和にとって攻守両面で期待がかかる存在となる。
新天地での挑戦に向け、テリンはクラブを通じて「日本を代表するクラブである浦和レッズに加入できることをとてもうれしく思っています。熱いファン・サポーターの前でプレーできることにワクワクしていますし、タイトルを浦和レッズにもたらせるように頑張ります。クラブのユニフォームに袖を通してプレーする日が待ちきれません」と意気込みを語っている。
