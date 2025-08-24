ÅÜÈ±Å·¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÇÃÔ´Á¡õÌÂÏÇ¹Ô°Ù¡Ö¸ø±éÃæ¤Ç¤âÃæÃÇ¤·¸·Àµ¤ËÂÐ½è¡×23Æü¤Î¿ÀÆàÀî¸ø±é¤ÇÈ¯À¸
¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖÅÜÈ±Å·¡×¤Î¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤¬24Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¡£Á°Æü¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÇÌÂÏÇ¹Ô°Ù¡¢ÃÔ´Á¹Ô°Ù¤ÎÈï³²Êó¹ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅÜÈ±Å·¡×¤Ï23Æü¡¢¡ÖÅÜÈ±Å·presents BAKA CLASICO 2025 "¾¼ÏÂ100Ç¯ÃË¸Æ±´¡Á²£ÉÍÊÔ¡Á"¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¤ò¿ÀÆàÀî¡¦F.A.D YOKOHAMA¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡£Íâ24Æü¡¢Æ±¥Ð¥ó¥É¤Î¸ø¼°X¤¬¡Ö¸ø±é½ªÎ»¸å¤ËÊ£¿ô¤Î¤ªµÒÍÍ¤è¤êÌÂÏÇ¹Ô°Ù¡¢ÃÔ´Á¹Ô°Ù¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤Î¤´Êó¹ð¤òÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
Êó¹ð¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ï¡¢¡ÖBar¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÉÕ¶á¤ÇîÉîÄ¾õÂÖ¤ÎÊý¤¬¤ª¤ê¡¢Â¾¤ÎÊý¤¬¥É¥ê¥ó¥¯°ú´¹¡¢ÊÂ¤Ó¤Ë¥É¥ê¥ó¥¯¹ØÆþ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤À¤Ã¤¿ÌÂÏÇ¹Ô°Ù¡×¤È¡Ö¸ø±éÃæ¡¢µÒÀÊÆâ¤Ë¤ÆÃÔ´Á¹Ô°Ù¤ÎÈï³²¡×¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÌÂÏÇ¹Ô°Ù¡¢ÆÃ¤ËÃÔ´Á¹Ô°Ù´Þ¤á¤¿ÈÈºá¹Ô°Ù¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï·è¤·¤Æµö¤µ¤ì¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤Æ¡¢ÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä·¸°÷¤é¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡ÖÅÜÈ±Å·¤Î¸ø±é¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¸ø±éÃæ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÃæÃÇ¤·¸·Àµ¤ËÂÐ½èÃ×¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢Èï³²¤ËÁø¤ï¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¤´ÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ä¤´¿´ÄË¤ò¤ª³Ý¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢»ÄÇ°¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£¸å¤â¤´Íè¾ì¤µ¤ì¤¿Á´¤Æ¤ÎÊý¤¬¿´¤è¤ê¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢°ÂÁ´¤Ê¥é¥¤¥Ö¶õ´Ö¤ÎÄó¶¡¤ËÅØ¤á¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³§ÍÍ¤Î¤´Íý²ò¤È¤´¶¨ÎÏ¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£