ボートレースとこなめのヴィーナスシリーズ第11戦「常滑シンデレラカップ」は24日、12Rで優勝戦が行われ、インの高田ひかるがコンマプラス02のフライングで返還欠場。3コースから外を回った中田夕貴（32＝埼玉）が決まり手“恵まれ”で1着。2021年10月29日の桐生ヴィーナスシリーズ第14戦以来となる通算2回目の優勝を飾った。2着に西橋奈未、3着は山本梨菜が入り3連単＜3＞＜2＞＜6＞は5720円（25番人気）だった。

表彰式のインタビューで中田は「早く起こして、早かったので放りました」とコンマ08のスタートを回顧。高田のF離脱により繰り上がってからは「かなり冷静にターンマークを回れました」と語り、後続を尻目に「乗りやすくて好きな水面」のとこなめでVゴールへと突き進んだ。中田の次走は9月2〜7日の江戸川「ヴィーナスシリーズ・Yes！・銀座高須クリニック杯」（ヴィーナスシリーズ第13戦）に出場を予定している。

なお、このレースはフライングにより発売額3億6405万8700円の約88.9％に当たる3億2359万8000円が返還された。

また高田は大村G3オールレディース競走終了後の10月3日から30日間のフライング休みを消化。罰則により休み明けの11月2日から6カ月間は女子戦に出場できない。これによりG2レディースチャレンジカップ（11月25〜30日、福岡）、プレミアムG1クイーンズクライマックス（12月28〜31日、大村）およびプレミアムG1スピードクイーンメモリアル（来年2月24日〜3月1日、鳴門）に出場できなくなった。