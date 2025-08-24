くも膜下出血の原因とは？Medical DOC監修医が解説します。

監修医師：

村上 友太（東京予防クリニック）

「くも膜下出血」とは？

医師、医学博士。2011年福島県立医科大学医学部卒業。2013年福島県立医科大学脳神経外科学入局。星総合病院脳卒中センター長、福島県立医科大学脳神経外科学講座助教、青森新都市病院脳神経外科医長を歴任。2022年より東京予防クリニック院長として内科疾患や脳神経疾患、予防医療を中心に診療している。脳神経外科専門医、脳卒中専門医、抗加齢医学専門医、健康経営エキスパートアドバイザー。

くも膜下出血には怖いイメージを持っている方も多いのではないでしょうか。

そのイメージ通りで、発症した人の3分の１は死亡し、3分の１は何らかの後遺症が生じ、残りの3分の１の人が社会復帰できるという、発症してしまうと大変な病気です。

くも膜下出血は脳卒中の一つで、比較的女性に多めで、40歳以降に多く、加齢にともなって発症率は増加します。

大人の発症原因の多くは脳の動脈にできたコブ（脳動脈瘤）の破裂であり、これは予防することが可能なものです。読者の皆様には予防方法について知っていただければと思います。

くも膜下出血の主な原因

くも膜下出血の発症原因は大きく二つに分かれます。

血管異常がもともとあってその血管が破れた場合と、頭を強く打撲した影響で血管が破れた場合です。なお、血管異常については、大人の場合と子供の場合とで、主な原因が異なります。

脳動脈瘤破裂

大人のくも膜下出血の原因の90％近くが脳の動脈にできるコブ（脳動脈瘤）の破裂によるものといわれています。

脳の動脈にコブができる理由は明らかになっていませんが、主に高血圧や喫煙、遺伝が関連していると考えられています。

破裂していない（未破裂）の状態では、くも膜下出血の症状は現れません。ただし、サイズが大きくなって、眼を動かす脳神経（動眼神経）を圧迫すると、目の動きが悪くなりダブってみえたり、まぶたが開かなくなったり、瞳孔が大きくなったりします。

このような眼の症状が見られた場合には、早めに治療しないと眼の後遺症が残ってしまうため、すぐに脳神経外科のある病院を受診する必要があります。

脳動静脈奇形

脳動静脈奇形とは、脳内の異常血管網を形成している病気です。一般的に、心臓から流れてきた血液は動脈→毛細血管→静脈に流れて、心臓に戻っていきます。しかし、脳動静脈奇形では毛細血管がなく直接動脈が静脈につながっているという状態です。通常は、動脈血が毛細血管を通って静脈へ流れるので、血圧は自然にゆっくり下がりますが、脳動静脈奇形の場合では毛細血管が無いために静脈に高い圧力がかかってしまいます。このような血流の異常によって血管壁への負担が大きくなり、血管が破れて出血する（くも膜下出血を起こす）原因になります。

脳動静脈奇形は先天的な要因によるものが多いといわれています。10万人に1人の発症頻度ですが若年者の脳出血の原因に多く見られます。脳動静脈奇形が未破裂の状態は症状がないため、脳出血や痙攣などの症状が現れた際に見つかるか、頭痛などの原因を探るために検査をした際に偶然見つかることがほとんどです。

診断や治療は脳神経外科で行います。治療の選択肢には、経過観察、手術、カテーテル治療、放射線治療などがありますが、脳動静脈奇形の大きさや病変の部位などによって治療方針は異なります。脳神経外科で詳しく説明を聞いてください。

頭部外傷

大人の場合には頭蓋骨がしっかりしているので、転倒して頭を打撲しても頭蓋骨が折れたり、頭蓋内出血が起こったりすることは多くありません。

ただし、子供の場合特に乳幼児は頭の骨が柔らかいことや、体の大きさに対して頭が大きいので転びやすく、頭を強く打ちつけると危険な場合があります。

もちろん、大人でも強く頭部を打撲した場合や、打撲を繰り返して衝撃が重なった場合には、頭蓋骨が折れたり、出血が起こったりします。脳表面に傷がつくと脳挫傷ができ脳内に出血が広がると脳内出血を起こし、脳表面の空間（くも膜下腔）に出血が広がるとくも膜下出血を起こすことがあります。

脳動脈解離

脳の動脈は内膜・中膜・内膜の3層構造からなっていますが、脳動脈解離とは、何らかの誘因で、脳動脈壁のうち内側にある膜が裂けてしまう病気です。脳動脈解離によってくも膜下出血や脳梗塞を発症することがあります。

椎骨動脈解離は比較的多い病気ですが、これは首から脳内に血液を送る椎骨動脈に発症した動脈解離です。椎骨動脈は首の後ろ側に位置するため、後頚部の痛みやめまいを突然生じるのが特徴的です。誘因ない場合もありますが、スポーツで早く首を回した際に発症することもあります。

動脈の壁の裂け具合は徐々に裂け続ける場合もあり、脳内への血流が悪化して意識状態が悪化したり突然死してしまうこともあります。放置すると危ない病気の一つですので、突然の痛みを感じる場合には、頭痛ではなく首の痛みだから、と油断せずに脳神経内科や脳神経外科を受診することをお勧めいたします。

「くも膜下出血の予防」についてよくある質問

ここまでくも膜下出血の予防法などを紹介しました。ここでは「くも膜下出血の予防」についてよくある質問に、Medical DOC監修医がお答えします。

くも膜下出血を予防するためにはどんな運動がおすすめですか？

村上 友太（むらかみ ゆうた）医師

くも膜下出血の原因となる高血圧症を予防する対策として運動を行うのがおすすめです。

体に大きな負荷をかける激しい運動ではなく、有酸素運動やストレッチなどを週3回以上、30分間程度で定期的に行うことが良いと思います。

くも膜下出血を発症する可能性の高い人の特徴を教えてください。

村上 友太（むらかみ ゆうた）医師

さまざまな疫学研究から未破裂脳動脈瘤が破裂しやすくなる要因が知られています。

血圧が高いこと、年齢が高いこと、女性、日本人、喫煙者、家族内にくも膜下出血を発症した人がいることなどです。

人種や遺伝的な背景、性別、年齢は自分ではコントロールできませんが、血圧を下げることや喫煙しないことについては生活習慣の中で努力可能です。

編集部まとめ

くも膜下出血の原因にはさまざまありますが、成人では脳動脈瘤が、小児では脳動静脈奇形が多い疾患です。これらは先天的な問題や人種など自分ではどうしようもない要因も関与しています。しかし、特に脳動脈瘤では血圧を下げることや禁煙することで破裂率を下げることが可能です。また、定期的な脳ドックを受けることや定期的な運動などの習慣もぜひ実践してほしいです。

くも膜下出血の発症予防として自分自身で取れる対策として高血圧症の予防をあげましたが、食べ物については一部のみの紹介になっています。高血圧に関する他の記事も参考にしていただき、日々の食生活に役立たせていただければ幸いです。

