¢£¡ÖÅ·¹Ä¤ÎÀ¸¤Î¸ÀÍÕ¡×¤Ï¤É¤¦ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤«
Å·¹Ä¤Ï¤Õ¤À¤ó¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²ñÏÃ¤ò¤·¡¢¤É¤ó¤Ê¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
Å·¹Ä¤ËÀÜ¤·¤¿¿Í¤Î¾Ú¸À¤¬¼ê¤¬¤«¤ê¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¾ðÊó¤¬¾¯¤Ê¤¹¤®¤ë¤·¡¢Å·¹Ä¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ò¤¢¤ë¤¬¤Þ¤Þ¤Ë³°Éô¤Ë¸ì¤ë¿Í¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ï¤êÅ·¹Ä¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¸ø¼°ÅúÊÛ¡×¤Ë¤Ê¤é¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¡£
Å·¹Ä¤Î¡ÖÀ¸¤Î¸ÀÍÕ¡×¤Ï¡¢Ê¹¤¤¤¿ËÜ¿Í¤¬¸øÉ½¤¹¤ë°Õ¿Þ¤Ê¤¯ÀµÄ¾¤Ë½ñ¤Î±¤á¤¿Æüµ¡¢È÷ËºÏ¿¡¢¥á¥â¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÀïÁ°¤Ï»ø½¾Éð´±Ä¹¤ÎËÜ¾±ÈË(¤Û¤ó¤¸¤ç¤¦¤·¤²¤ë)¡¢ÆâÂç¿Ã¤ÎÌÚ¸Í¹¬°ì(¤¤É¤³¤¦¤¤¤Á)¡¢»ø½¾¤Î¾®ÁÒ¸Ë¼¡(¤ª¤°¤é¤¯¤é¤¸)¡¢Àï¸å¤Ï»ø½¾¼¡Ä¹¤ÎÌÚ²¼Æ»Íº(¤¤Î¤·¤¿¤ß¤Á¤ª)¡¢»ø½¾Ä¹¤ÎÆþ¹¾ÁêÀ¯(¤¤¤ê¤¨¤¹¤±¤Þ¤µ)¡¢»ø½¾¤ÎËÎÉôÎ¼¸ã(¤¦¤é¤Ù¤ê¤ç¤¦¤´)¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÆüµ¤¬´©¹ÔÊª¤È¤·¤ÆÀ¤¤Ë½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÈó¸ø¼°¤Ë¸ì¤é¤ì¤¿Å·¹Ä¤Î¸ÀÍÕ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤½¤³¤Ë¤ÏÊñ¤ß±£¤µ¤Ê¤¤Å·¹Ä¤Î¥Û¥ó¥Í¤¬¸½¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ÍÊÁ¡¢¿Í´ÖÀ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾Ý¤Ë¤¿¤¤¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¶á¸½Âå»Ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅ·¹Ä¤Ï·ç¤¯¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¿´¤ÎÆâ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ëÂ¦¶á¤ÎÆüµÎà¤ÏÂè°ìµé¤ÎÎò»Ë»ñÎÁ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¥ª¥¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ª¥â¥Æ¤ÎÄ¹¤Ç¤¢¤ëµÜÆâÄ£Ä¹´±¤ÎÆüµ¡¢¥á¥âÎà¤ÇÀ¤¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÏÆóÎã¤·¤«¤Ê¤¤¡£½éÂå¤ÎÅÄÅçÆ»¼£¤È¾¼ÏÂËö´ü¤ÎÉÙÅÄÄ«É§(¤È¤ß¤¿¤È¤â¤Ò¤³)¤Î¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£¤ä¤Ï¤êÅ·¹Ä¤ËÆü¾ïÅª¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥¯¤Î¿Í´Ö¤À¤«¤é¤³¤½Ê¹¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡¢¤È¤â»×¤¨¤ë¡£
¤½¤ÎÀèÆþ´Ñ¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤¿¤Î¤¬¡¢2021Ç¯12·î¤«¤é¡Ø¾¼ÏÂÅ·¹ÄÇÒ±Úµ¡Ù¡Ê´äÇÈ½ñÅ¹¡Ë¤È¤·¤ÆÁ´7´¬¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¤¿ÅÄÅç¤ÎÈ÷ËºÏ¿¡¢Æüµ¡¢»ñÎÁ·²¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤Ë¤è¤ë¡È¶Ã¤¤Î¿ÍÊªÉ¾¡É
¤³¤ì¤Þ¤Ç´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¥ª¥¯¤Î¿Í¤Ó¤È¤ÎÆüµ¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Å·¹Ä¤Î¸ÀÍÕ¤ÏÃÇÊÒÅª¤Ê¤â¤Î¤ä¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö´Ý¤á¤¿¡×¡ÊÉ®¼Ô¤Ë¤è¤ëÍ×Ìó¡ËÉ½¸½¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÅÄÅç¤Î¡ØÇÒ±Úµ¡Ù¤ÏÂ®µ¼Ô¤¬½ñ¤¤È¤Ã¤¿¹ñ²ñµÄ»öÏ¿¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Å·¹Ä¤È¤ÎÂÐÏÃ¤¬¾ÜºÙ¤Ëµ½Ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤µ¤ËÏ¿²»¤òºÆÀ¸¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢µ²±¤ò¸µ¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¤È¤Ï¿®¤¸¤¬¤¿¤¤À¸¡¹¤·¤µ¤ÈÊ¬ÎÌ¤À¡£½¾Íè¤ÎÂ¦¶á¤ÎÆüµ¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¡¢¾¼ÏÂÅ·¹Ä´ØÏ¢¤È¤·¤Æ¤ÏÆÍ½Ð¤·¤¿»ñÎÁ¤È¤¤¤¨¤ë¡£Å·¹Ä¤Î¿Í³Ê¡¢¿Í´Ö´Ñ¡¢À¤³¦´Ñ¡¢»×ÁÛ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤Î¤«¤Ê¤ê¤ÎÉôÊ¬¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£
¡ØÇÒ±Úµ¡Ù¤Î¤è¤¦¤ÊËÄÂç¤ÊÂÐÏÃµÏ¿¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÀêÎÎ´ü¡¦¾ÝÄ§Å·¹ÄÀ©¤ÎÍÉä×´ü¤È¤¤¤¦ÆÃ¼ì¤Ê¾õ¶·¤Ç¡¢¥ª¥â¥Æ¤È¥ª¥¯¤ò·óÌ³¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÅÄÅç¤ÎÌò³ä¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
ÅÄÅç¤¬Ê¹¤¼è¤Ã¤¿¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤ÎÀïÁè¡¢Îò»Ë¡¢¾ÝÄ§¡¢²ÈÂ²¤Ø¤Î¹Í¤¨¤«¤¿¤â¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤À¤¬¡¢ÆÉ¤à¤â¤Î¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¤Î¤¬¿ÍÊªÉ¾¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤º¡¢Àè¤ÎÀïÁè¤Ë½ÅÂç¤ÊÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ëÆóÂç¿ÍÊª¡¢¸µ¼óÁê¤Î¶á±ÒÊ¸Ëû(¤³¤Î¤¨¤Õ¤ß¤Þ¤í)¤ÈÅìÛê±Ñµ¡(¤È¤¦¤¸¤ç¤¦¤Ò¤Ç¤)¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ë¸«¤«¤¿¤À¡£
¢£¡Ö¶á±Ò¤Ï·ë¶ÉÌµÀÕÇ¤¤Î¤½¤·¤ê¤òÌÈ¤ì¤Ì¡×
1949¡Ê¾¼ÏÂ24¡ËÇ¯11·î5Æü¡¢Å·¹Ä¤ÏÁ°Ç¯3·î¤Þ¤Ç¼óÁê¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¼Ò²ñÅÞ¤ÎÊÒ»³Å¯(¤«¤¿¤ä¤Þ¤Æ¤Ä)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Á±¿Í¤À¤¬²¡¤µ¤ì¼å¤¤¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£Á±¿Í¤Ï¼å¤¯¡¢µÕ¤Ë¶¯¤¤¼Ô¤ÏÁ±¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¿Í¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¡Ö¶á±Ò¤ÈÅì¾ò¤È¤ÎÀ³Ê¤ò°ì¿Í¤Ë¤Æ·óÈ÷¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤«¡×¤È³´Ã²¤¹¤ë¡£¡ÖÅì¾ò¤Ï¾ò·ïÅª¤Ë¤Á¤ä¤ó¤Á¤ä¤ó¤È¤ä¤Ä¤¿¡£¶á±Ò¤Ï·ë¶ÉÌµÀÕÇ¤¤Î¤½¤·¤ê¤òÌÈ¤ì¤Ì¡×¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡Ê¡Ø¾¼ÏÂÅ·¹ÄÇÒ±Úµ1¡Ù¡Ë¡£Æ±¤¸¤³¤È¤ò¤¯¤ê¤«¤¨¤·ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢1¥«·î¸å¤âÅÄÅç¤Ï¡ÖÅì¾ò¤È¶á±Ò¤È¤ò°ì¿È¤Ë»ý¤ÄÍÍ¤Ê¿Í´Ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¤È»×¤Õ¤È¤Î¤¤¤Ä¤â¤Î¶Ä¤»¤òÁêÅö±Ê¤¯¤¤¤í¤¤¤í¤Î¼ÂÎã¤Ë¤Æ¸æÏÃ¤¢¤ê¡×¡Ê11·î30Æü¡¢Æ±¡Ë¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
É®Æ¬²ÚÂ²½Ð¿È¤Î°é¤Á¤ÎÎÉ¤µ¡¢Ä¹¿È¤ÇÊÛ¤â¤µ¤ï¤ä¤«¤Ç¹ñÌ±¤Ë¿Íµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¶á±Ò¤À¤¬¡¢¼ÂÌ³Ç½ÎÏ¤ËË³¤·¤¯ÀÕÇ¤¤ò¤¹¤°Åê¤²½Ð¤¹¡£ÅìÛê¤Ï¤â¤Î¤´¤È¤ËºÙ¤«¤¯¡¢¼ÂÌ³Åª¤Ê¤³¤È¤Ï¤¤Á¤ó¤È¼Â¹Ô¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¶¯¸¢Åª¤ÇÀâÌÀÉÔÂ¤ÎÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢¿Í¤Ó¤È¤Îº¨¤ß¤òÇã¤Ã¤¿¡£Å·¹Ä¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì°ìÄ¹°ìÃ»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¡ÖÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤Ï¶á±Ò¤¬»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤Ä¤Æ¤è¤¤¡×
¤¿¤À¡¢¤Õ¤¿¤ê¤òÂÐÅù¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¶á±Ò¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ëÉ¾²Á¤ÎÊý¤¬¸·¤·¤¤¡£
¶á±Ò¤Ï°Õ»×¤¬¼å¤¤¤·¡¢°(¤Ë¤¯)¤Þ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢Ê¹¤¾å¼ê¤ÇÃ¯¤ì¤Ë¤â¤«¤Ä¤¬¤ì¤ë¤·¡Ä¡Ä¡£¡ÊÎ¬¡Ë¶á±Ò¤Ï¿ô»ú¤¬Ê¬¤é¤Ì¡£¿ô»ú¤ÎÀâÌÀ¤Ê¤ÉÅì¾ò¤¬¤¹¤ë¤È¡¢Ì²¤Ä¤ÆÎ»(¤·¤Þ)¤Õ¤ä¤¦¤Ê»ö¤¬¤¢¤ë¡£ËÜÅö¤Ë½Õ½©¤ÎÉ®Ë¡¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤Ï¶á±Ò¤¬»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤Ä¤Æ¤è¤¤¡Ê1952¡Î¾¼ÏÂ27¡ÏÇ¯4·î5Æü¡¢¡Ø¾¼ÏÂÅ·¹ÄÇÒ±Úµ3¡Ù¡Ë
»ä¤È¶á±Ò¤È¤¬°Õ¸«¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¤¿¤ä¤¦¤ËÀ¤¤ÎÃæ¤Ï¸«¤Æ¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï»ö¼ÂÁê°ã¤À¡£¡ÊÎ¬¡Ë¶á±Ò¤¬»ä¤Î¹Í¤Ø¤È°ìÃ×¤È¸«¤ë¤Î¤ÏÈéÁê¤Ê»ö¤Ç¡¢¤à¤·¤í¾ì¹ç¤Ë¤è¤ì¤ÐÀµÈ¿ÂÐ¤À¡ÊÎ¬¡Ë¶á±Ò¤Ï¤¡µ¾å¼êËôÏÃ¤·¾å¼ê¡¢±éÀâ¤â°ìÀ£Í×ÅÀ¤ò¤¤¤Ä¤ÆÃæ¡¹¤¦¤Þ¤¤¤·¡¢¿Íµ¤¤Ï¤¢¤ë¤·¡¢Ãæ¡¹°Î¤¤ÅÀ¤â¤¢¤Ä¤¿¤ä¤¦¤À¡£¡ÊÎ¬¡Ë¤¤¤í¤¤¤íÄ¹½ê¤¢¤Ä¤¿¤¬¡¢Í¾¤ê¤Ë¿Íµ¤¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¡¢¼å¤¯¤Æ¡¢¤É¤¦¤â»ä¤Ï¤¢¤Þ¤êÆ±°ì°Õ¸«¤Î»ö¤Ï¤Ê¤«¤Ä¤¿¡£¡ÊÆ±Ç¯5·î28Æü¡¢Æ±¡Ë
Å·¹Ä¤Ï¶á±Ò¤ÈÇÏ¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÆâÂç¿Ã¤ÎÌÚ¸Í¹¬°ì¤Ï¡Ö»öÌ³Åª¡×¤Ç¡ÖÏÃ¤¬¤è¤¯½ÐÍè¤ë¡×¤È¸À¤¦¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡Ö»ä¼«¿È¤â»öÌ³Åª¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¢£ÅìÛê¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤¤ÌÌ¤È°¤¤ÌÌ¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿
¶á±Ò¤ò¤³¤²¼¤í¤¹°ìÊý¤ÇÅìÛê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¤¤¤ÌÌ¤È°¤¤ÌÌÆó¤Ä¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤ä¤äÆ±¾ðÅª¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¿¤À¡¢ÅìÛê¤âÅ·¹Ä¤Î°Õ¤ËÅº¤¦¿ÍÊª¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÅì¾ò¤â·ëÏÀ¤À¤±¤·¤«ÏÃ¤µ¤Ì¼°¤Ç¡¢Å°Äì¤¹¤ë»þ¤Ï·ë¹½¤À¤¬¡¢Ç¼ÆÀ¤·¤ÆÅ°Äì¤»¤Ì¤ä¤¦¤Ê·¹¤¤Î¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë·ëÏÀ¤À¤±¤¤¤Õ¤Î¤ÏÂÌÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ê1951¡Î¾¼ÏÂ26¡ÏÇ¯9·î8Æü¡¢¡Ø¾¼ÏÂÅ·¹ÄÇÒ±Úµ2¡Ù¡Ë¤È¤½¤Î·çÅÀ¤òµó¤²¤ë¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê¤â¿®Íê¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¡Ö»à·º¤Ç¤Ê¤¤³¤È¤ÏÉÔ»×µÄ¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤¿·³¿Í¤â
·³¿Í¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ëÉ¾¤Ï¿Éíå¤Ç¡¢¸µ»ø½¾Éð´±Ä¹¤ÎËÜ¾±ÈË¡¢¸µ»²ËÅÁíÄ¹¤Î¿ù»³¸µ(¤¹¤®¤ä¤Þ¤Ï¤¸¤á)¤ÏÀïÈÈ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬·ù¤Ç¼«·è¤·¤¿¤À¤±¡¢¤ÈÅÇ¤¼Î¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤¦¡£
ÅìµþºÛÈ½¤ÎAµéÀïÈÈ¤Ç»à·º¤òÌÈ¤ì¤¿¸µÎ¦·³Ãæ¾¡¦´ë²è±¡ÁíºÛ¤ÎÎëÌÚÄç°ì(¤¹¤º¤¤Æ¤¤¤¤¤Á)¡¢¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼·×²è¤Î»°·î»ö·ï¡¦½½·î»ö·ï¼óËÅ¼Ô¤Î¸µÎ¦·³Âçº´¡¦¶¶ËÜ¶Õ¸ÞÏº(¤Ï¤·¤â¤È¤¤ó¤´¤í¤¦)¡¢¿ÆÆÈÇÉ¤Î¸µÎ¦·³Ãæ¾¡¦ÃóÆÈÂç»È¤ÎÂçÅç¹À(¤ª¤ª¤·¤Þ¤Ò¤í¤·)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»à·º¤Ç¤Ê¤¤ÏÉÔ»×µÄ¡×¤È¤Þ¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ÄÆ»ÇÉ¤Î¸µÎ¦·³Âç¿Ã¤Î¹ÓÌÚÄçÉ×(¤¢¤é¤¤µ¤À¤ª)¤Ï¡Ö»ÙÆá»öÊÑ¤ò³ÈÂç¤»¤·¤á¤¿¡×¤È¸À¤¤¡¢Æ±¤¸¤¯¹ÄÆ»ÇÉµðÆ¬¤Î¸µ¶µ°éÁí´Æ¡¦¿¿ºê¿Ó»°Ïº(¤Þ¤µ¤¤¸¤ó¤¶¤Ö¤í¤¦)¤Ï¡Ö»Î´±³Ø¹»¤ÇÀ¯¼£¤Î»ö¤òÀÄÇ¯¾¹»¤Ë¤Õ¤¤³¤ó¤À¡×¤È¤·¤Æ¡¢Æó¡¦ÆóÏ»»ö·ï¤ÎÍ×°ø¤òºî¤Ã¤¿¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö·³¿Í¤ÎÇÉÈ¶¤¬Å·¹Ä¤ò¤«¤Ä¤¤¤Çº¡´Ö¤ÎÀïÁè¤Ï¤ä¤Ä¤¿¤Î¤À¡£µ¡´ØÀâ¤ò¹¶·â¤·¤¿·³¿Í¤¬µ¡´ØÀâ¤Î¤Ò¤É¤¤¼Â¹Ô¤ò¤·¤¿¤Î¤À¡×¡Ê1952¡Î¾¼ÏÂ27¡ÏÇ¯12·î18Æü¡¢¡Ø¾¼ÏÂÅ·¹ÄÇÒ±Úµ4¡Ù¡Ë¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¼ç¸¢¤Ï¹ñ²È¤Ë¤¢¤ê¡¢Å·¹Ä¤Ï¹ñ²È¤ÎºÇ¹âµ¡´Ø¤È¤¹¤ë·ûË¡³ØÀâ¡ÖÅ·¹Äµ¡´ØÀâ¡×¤ò·³¤¬¹¶·â¤·¡¢Å·¹Ä¤Î¿À³Ê²½¤¬¿Ê¤ó¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ò°ÍÑ¤·¤¿¤Î¤¬·³¤À¤È¤¤¤¦º¨¤ßÀá¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£ÊÆ¹ñ¤ËÀïÁè¤ÎÀÕÇ¤¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤â
°ìÊý¤Ç³¤·³·³¿Í¤Ë¤ÏÈæ³ÓÅª¹¥°ÕÅª¤Ç¡¢¡Ö³¤·³¾´±µéÃæ¡¢»³Íü¤ÎÀäÂÐ¤Ê¤ë¤³¤È¶Ä¤»¤¢¤ê¡×¡Ê51¡ÎÆ±26¡ÏÇ¯7·î2Æü¡¢¡Ø¾¼ÏÂÅ·¹ÄÇÒ±Úµ2¡Ù¡Ë¤ÈÅÄÅç¤Ïµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³¤·³¼¡´±»þÂå¤Ë·³½Ì¤ËËÛÁö¤·¡¢ÂàÌò¸å¤Ë³Ø½¬±¡±¡Ä¹¤òÌ³¤á¤¿»³Íü¾¡Ç·¿Ê(¤ä¤Þ¤Ê¤·¤«¤Ä¤Î¤·¤ó)¤Î¤³¤È¤À¡£
Å·¹Ä¤Ï»³Íü¤Î¡ÖÅ°ÄìÅª¤Î·³½ÌµÚ±ÑÊÆ¼çµÁ¡×¤È¡ÖÊ¿ÏÂ¤Ë½è¤·¤Æ¾ï¤Ë°ì´Ó¤·¤¿ÂÖÅÙ¡×¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£À¯¼£²È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¶á±Ò°Ê³°¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿ÍÊª¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢³«Àï»þ¤Î¾¦¹©Âç¿Ã¤ÇAµéÀïÈÈÍÆµ¿¼Ô¤À¤Ã¤¿´ß¿®²ð(¤¤·¤Î¤Ö¤¹¤±)¡Ê¤Î¤Á¤Î¼óÁê¡Ë¤¬¸ø¿¦ÄÉÊü¤ò²ò½ü¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ï¡¢¡Ö¼çÀïÏÀ¼Ô¡×¤Î´ß¤Î²ò½ü¤Ï¡Ö¤ª¤«¤·¤¤¡×¡Ö¼ºÅö¡×¤ÈÊ¸¶ç¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀïÁ°¡¢ÀïÃæ¤ÎÀ¯ÉÜÃæ¿õ¤Î¤³¤È¤ÏÅÄÅç¤Ë¤Ï¤¢¤º¤«¤êÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶á±Ò¤äÅìÛê¤é·³¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÅ·¹Ä¤ÎÉ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÊ¹¤Ìò¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤¯¤Ë°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Å·¹Ä¤¬¶á±Ò¤é¤Ë¼ê¸·¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¡ÖÊåÉ«µ¡´ØÀÕÇ¤ÏÀ¡×¤¬³Î¤¿¤ë¿®Ç°¤È¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤í¤¦¡£Ìµ°Õ¼±¤Î¼«¸ÊÀÕÇ¤²óÈò¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬¹Ô¤²á¤®¤ë¤³¤È¤âºÆ»°¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤Î¾¡¼ê¤Î¥°¥Á¤À¤¬¡×¤ÈÃÇ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖÊÆ¹ñ¤¬Ëþ½§»öÊÑ¤Î»þ¤â¤Ä¤È¶¯¤¯½Ð¤Æ¸â¤ì¤ë¤«¡¢°¿¤¤¤ÏÅ¬Åö¤ËÂÅ¶¨¤·¤Æ¤¢¤È¤Î»ö¤ÏÀäÂÐÂÌÌÜ¤È½Ð¤Æ¤¯¤ì¡µ¤Ð¤è¤«¤Ä¤¿¤È»×¤Õ¡×¡Ê1950¡Î¾¼ÏÂ25¡ÏÇ¯12·î1Æü¡¢¡Ø¾¼ÏÂÅ·¹ÄÇÒ±Úµ2¡Ù¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢Ëþ½§»öÊÑ¤ÎºÝ¤ÎÊÆ¹ñ¤ÎÂÐÆü»ÑÀª¤¬Í»ÏÂÅª¤À¤Ã¤¿¤¬¤æ¤¨¤Ë¤Î¤Á¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤ò¾·¤¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÕûÍý¶þÅª¤ÊÈ¯¸À¤Ë¡¢µÜÆâÄ£Ä¹´±¤â¤¿¤¸¤í¤°
¤µ¤é¤ËÊÆ¡¦±Ñ¡¦Æü¤Î¼çÎÏ´ÏÈæÎ¨¤ò¸Þ¡¦¸Þ¡¦»°¤Ë·è¤á¤¿1922¡ÊÂçÀµ11¡ËÇ¯¤Î¥ï¥·¥ó¥È¥ó³¤·³·³½Ì¾òÌó¤Þ¤Ç¤µ¤«¤Î¤Ü¤ê¡¢¤³¤ì¤¬³¤·³¤ò»É·ã¤·¤ÆÀïÁè¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¸À¤¦¡£
¿¿¼îÏÑ¹¶·â¤ÏÊÆ¹ñ¤¬°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¤È¤¤¤¦¸À¤¤Ê¬¤Ï¡¢½Õ½©¤ÎÉ®Ë¡¡áÏÀÍý¤ÎÈôÌö¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢ÀÕÇ¤Æ¨¤ì¤ÎÕûÍý¶þ¤Ç¤¢¤í¤¦¡£ÅÄÅç¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¤Þ¤º¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ïº¡¸æÉô²°¤ÎÃæ¤À¤±¤Î¸æÏÃ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅ£¤ò»É¤·¤¿¡£
°æ¾å Î¼¡¡¡Ê¤¤¤Î¤¦¤¨¡¦¤Þ¤³¤È¡Ë
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È
1961Ç¯ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£Á´¹ñ»æµ¼Ô¤È¤·¤Æ¹Ä¼¼¡¢Îò»ËÌäÂê¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤òÃ´Åö¡£¸µµÜÆâÄ£Ä¹´±¤Î¡ÖÉÙÅÄ¥á¥â¡×ÊóÆ»¤Ç2006Ç¯ÅÙ¿·Ê¹¶¨²ñ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2022Ç¯ÅÙÆüËÜµ¼Ô¥¯¥é¥Ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2024Ç¯4·î¤Ë¿·Ê¹¼Ò¤òÂà¿¦¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÈæÍã¤Î¾ÝÄ§ ÌÀ¿Î¡¦ÈþÃÒ»ÒÅÁ¡Ù¡Ê¾åÃæ²¼¡¢´äÇÈ½ñÅ¹¡Ë¡¢¡ØÅ·¹Ä¤ÈÁòµ·¡Ù¡Ø¾ÇÅÚ¤«¤é¤ÎºÆÀ¸¡Ù¡Ê¤È¤â¤Ë¿·Ä¬¼Ò¡Ë¡¢¡ØÇ®É÷¤ÎÆüËÜ»Ë¡Ù¡ÊÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¡¢¡ØÅ·¹Ä¤ÎÀïÁèÊõ¸Ë¡Ù¡Ê¤Á¤¯¤Þ¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¾ÝÄ§Å·¹Ä¤ÎÎ¹¡Ù¡ÊÊ¿ËÞ¼Ò¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØµÜÆâÄ£Ä¹´± ¾ÝÄ§Å·¹Ä¤Î½â¤È¤·¤Æ¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È °æ¾å Î¼¡¡¡Ë