「旭神」はなんて読む？北海道の地名はやっぱり難しい！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「旭神」はなんて読む？

「旭神」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、北海道の地名で、ひらがな5文字（小文字含む）です。 いったい、「旭神」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「きょくしん」でした。 旭神町のある旭川市は、北海道中央部に位置します。 旭川市には、「行動展示」により動物たちの自然な姿が楽しめる「旭山動物園」があります。 冬季限定ではありますが、雪上を歩くジェンツー・キングペンギンの行進は大人気イベントで、1日2回、園内を約30〜40分かけて往復してくれるそうですよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『地名辞典オンライン』

