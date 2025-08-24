「旭神」はなんて読む？北海道の地名はやっぱり難しい！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「旭神」はなんて読む？
「旭神」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、北海道の地名で、ひらがな5文字（小文字含む）です。
いったい、「旭神」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「きょくしん」でした。
旭神町のある旭川市は、北海道中央部に位置します。
旭川市には、「行動展示」により動物たちの自然な姿が楽しめる「旭山動物園」があります。
冬季限定ではありますが、雪上を歩くジェンツー・キングペンギンの行進は大人気イベントで、1日2回、園内を約30〜40分かけて往復してくれるそうですよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
