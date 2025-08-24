米オースティンの質店の店主は、新学期を控えて来店客が増えていると明らかにした/Courtesy Scott Sundheim

ニューヨーク（ＣＮＮ）米国で秋の新学期に向けた学用品の買い物が、関税による値上げを懸念して例年よりも早く始まっている。そうした中、家計が厳しい世帯が目を向けているのが質店だ。

全米小売業協会の調査によると、新学期準備のために費やす金額は、前年に比べて１世帯あたり約２％減少した。

質店の経営者によると、新学期の必需品を求めて来店する客は増えている。「今のような経済状況の中で、質店に行けば多額を節約できるとみんなが気付いた」。デトロイトで質店を営むレス・ゴールド氏はそう語る。

質店では、スニーカーやノートパソコン、学生寮で使う小型冷蔵庫など、新学期の必需品が一カ所でそろう。しかも値段は大手小売店よりはるかに安い。

「家計が苦しくなる人が増えたことで、買い得品を求める人が増えた」「お金がなくても子どもにはノートパソコンを持たせたいと考える」とゴールド氏。

関税の影響で、新学期の必需品は値上がりしている。米国が衣類や靴のほとんどを輸入している中国、ベトナム、カンボジアは、いずれも最大で３０％の関税が課されている。

全米で質店チェーン５００店を展開するＥＺＰａｗｎによると、質店では小売り大手の最大半額で商品が購入できる。しかも商品の９８％は中古品。つまり関税の影響はない。ＥＺＰａｗｎの直近の四半期の販売高は、靴や家電製品、パソコンといった新学期商品に牽引（けんいん）されて４％増となった。

質店では金の買い取りも増えている。ミシシッピ州で質店チェーンを経営するニック・フルトン氏は、「この３週間ほどで急増した。学校用品を購入するために、宝飾品や金を売っているようだ」と話している。