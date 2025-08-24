「どれも可愛くてお気に入り！」【しまむら】しまラー絶賛♡「おしゃれアイテム」

【しまむら】の数あるアイテムから、ビビッとくる掘り出し物を探すのは簡単ではないはず。そこで今回は、次のしまパトで狙いを定めたいおしゃれアイテムをご紹介します。しまむら好きママの@aka_wear__さんが「どれも可愛くてお気に入り」と絶賛するビスチェやTシャツは、マンネリ化した夏のワードローブをすぐさま活性化させてくれるかも！

秋を呼び込むチェック柄ビスチェでマンネリを払拭

【しまむら】「チェックビスチェ」\1,089（税込）

ギャザーを寄せてボリュームを出したビスチェは、手持ちのTシャツやタンクトップに重ねるだけでイメージチェンジを図れる優秀アイテム。華奢なストラップと短めの丈感のおかげで、インナーのデザインを活かしたレイヤードコーデを楽しめます。落ち着いた配色のチェック柄が、ほんのり秋のムードもプラスしてくれそうです。

レトロな雰囲気がこなれて見えるブラウンロゴT

【しまむら】「TT＊PENピグメントT」\1,419（税込）

春夏に引き続き、この秋冬も熱が続きそうなブラウン。赤や水色のロゴがおしゃれに映えるこちらのブラウンのTシャツは、注目のトレンドカラーを気負わず取り入れるのにぴったりな一着です。ロゴはピグメント加工で施されており、徐々に剥がれ落ちる風合いがレトロな雰囲気を醸し出してくれそう。旬の古着テイストが気になる人は要チェック！

さらりと遊び心をプラスするストライプ柄パンツ

【しまむら】「STガラワイドパンツ」\1,089（税込）

さらりと穿けるワイドなラインが、まだまだ汗ばむ季節の変わり目にも重宝しそうなワイドパンツ。細かなストライプは柄の主張が控えめなので、フォトTシャツや華やかな色味のトップスと合わせても喧嘩しにくいのが魅力。遊び心のある大人コーデが完成します。総ゴムウエストのリラックス感のあるパンツながら、コーデのモードなアクセントとしてスタイリングしやすい一本です。

挑戦的なシルバーカラーのバッグも嬉しいプチプラで

【しまむら】「メタリックタテSLD」\1,650（税込・セール価格）

メタリックなシルバーカラーのバッグは、一点投入で大人コーデを上級者見えさせてくれる近年の注目アイテム。こちらのバッグは細かく編み上げられたやわらかな風合いのおかげで、挑戦的なシルバーカラーを頑張りすぎ感なくコーデに取り入れられそうです。サッと肩がけするだけで華やかさUPに期待でき、シンプルコーデの物足りなさがカバーされるはず。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@aka_wear__様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ