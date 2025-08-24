“結果”が出ない日々に何を思う？ 去就問題も揺れる苦境の角田裕毅が語った本音「少しイライラしてました。全く理想的ではない」

苛立ちを隠さずも、自信も語った角田(C)Getty Images

レッドブルの角田裕毅が正念場を迎えている。

F1で屈指の“常勝軍団”にあって何よりも求められる結果が出ない。去る3月27日に姉妹チームのレーシングブルズから緊急昇格した角田だったが、以降12戦で獲得ポイント7と低迷。直近7レースではポイントゼロとチームワースト記録を更新してしまっている。

【動画】壁にぶつかってマシンは一回転 衝撃を生んだ角田裕毅のクラッシュシーン

そんな25歳の日本人ドライバーをめぐっては、各国メディアでも批判的な意見が報じられ、来季に向けて“後継”の名前が盛んに報じられている。目下、F1はサマーブレイク中だが、角田に対する見方は厳しさを増している。

もっとも、強さ増す“逆風”は当人も覚悟の上だ。オランダのモータースポーツ専門メディア『Racing News 365』などの取材に応じた角田は「前回のレースからやってきたことと、全く同じことをやらなければならない。でも何も変える必要はない。とにかく集中してやるだけ」と強調。周囲の喧騒に惑わされずに自身の理想とする走りを追い求める姿勢を見せている。

「少しイライラしてました。ポイントを失うのは、全く理想的ではないから。少なくとも自分のガレージ側のエンジニアからの情報では、明確な進歩とペースがあることは分かっている。紙面上での比較だけを見れば、良いペースを維持しているのは間違いない」