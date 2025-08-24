「売却は失敗だった」「一流だったのに…」名門の日本人エース放出に伝説FWが苦言「彼はフラストレーションを抱えていた」
大エースだった古橋亨梧を手放したのは正しかったのか。セルティックではいまだ議論となっている。
１月、古橋がレンヌに移籍した際、クラブは代役となるCFを補強しなかった。昨季は前田大然をCFにコンバートさせたことが大当たり。前田が得点王＆最優秀選手に輝く活躍を見せ、王座防衛に成功した。
だが、前田をウィングに戻したこの夏も、実績あるストライカーの獲得はなし。そこにアダム・イダの不振が加わり、得点力不足が指摘されている。さらに、チャンピオンズリーグ予選で、ホームにもかかわらずカザフスタンのカイラトとスコアレスドローに終わり、批判の声は増した。
セルティックのレジェンドFWであるジョン・ハートソンは、SNSで「キョウゴ売却は大きな賭けで、失敗だった」と投稿している。
「彼は毎週プレーできないことにフラストレーションを抱えていたんだ。セルティックが売却したのは、イダに大金を払ったため、起用する義務があると感じたからだ。彼（古橋）は一流だった。毎週プレーさせるべきだった。ゴールマシンだ」
古橋はすでにバーミンガムで新しい挑戦に臨んでいる。セルティックは古橋を忘れさせるようなストライカーを獲得するのか。それとも、前田を再びCFとすることで乗り切るのか。今後の動きが注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「インスパイアされた」中田英寿が世界的に有名な大富豪との面会を報告。２ショット公開に反響「これは驚き」「もしや…」
１月、古橋がレンヌに移籍した際、クラブは代役となるCFを補強しなかった。昨季は前田大然をCFにコンバートさせたことが大当たり。前田が得点王＆最優秀選手に輝く活躍を見せ、王座防衛に成功した。
だが、前田をウィングに戻したこの夏も、実績あるストライカーの獲得はなし。そこにアダム・イダの不振が加わり、得点力不足が指摘されている。さらに、チャンピオンズリーグ予選で、ホームにもかかわらずカザフスタンのカイラトとスコアレスドローに終わり、批判の声は増した。
「彼は毎週プレーできないことにフラストレーションを抱えていたんだ。セルティックが売却したのは、イダに大金を払ったため、起用する義務があると感じたからだ。彼（古橋）は一流だった。毎週プレーさせるべきだった。ゴールマシンだ」
古橋はすでにバーミンガムで新しい挑戦に臨んでいる。セルティックは古橋を忘れさせるようなストライカーを獲得するのか。それとも、前田を再びCFとすることで乗り切るのか。今後の動きが注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「インスパイアされた」中田英寿が世界的に有名な大富豪との面会を報告。２ショット公開に反響「これは驚き」「もしや…」