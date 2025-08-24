竹内涼真、イケメン弟との2ショット公開「ニテンネ」
【モデルプレス＝2025/08/24】俳優の竹内涼真が24日、自身のInstagramを更新。弟で歌手・モデルの竹内唯人との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】竹内涼真、イケメン弟顔出し2ショット
竹内は「ニテンネ」と唯人との兄弟2ショットを公開。白いシャツを着た爽やかな装いで、海辺のフェンス越しに＠timgallo氏が撮影した写真を披露した。
この投稿に、ファンからは「イケメン兄弟」「そっくり」「素敵な2ショット」「仲良し兄弟」「爽やか」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】竹内涼真、イケメン弟顔出し2ショット
◆竹内涼真、弟・唯人との2ショット公開
竹内は「ニテンネ」と唯人との兄弟2ショットを公開。白いシャツを着た爽やかな装いで、海辺のフェンス越しに＠timgallo氏が撮影した写真を披露した。
この投稿に、ファンからは「イケメン兄弟」「そっくり」「素敵な2ショット」「仲良し兄弟」「爽やか」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】