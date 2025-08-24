「フィギュアスケート・東京夏季競技大会」（２４日、Ｄｙｄｏアリーナ）

ジュニア女子フリーが行われた。ショートプログラム（ＳＰ）首位で、世界ジュニア３連覇の島田麻央（木下グループ）は、フリー１４５・１６点、合計２１５・５９点で優勝した。

冒頭の４回転トーループこそ両足着氷となったが、その後はトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を含めて大きなミスなく滑りきった。前回のサマーカップから２大会連続で安定した演技を披露し、「４回転をミスしてから、トリプルアクセルを降りることができてよかった。４回転はもっと耐えられたので、うれしい思いも悔しい部分もある」と振り返った。

明かしていた右足裏痛は「今は痛くない」としたが、「ルッツ、トーループが今自分のジャンプになっていない。かばって飛んでいたせいで、よくない癖がついてしまった」と悪癖も出てしまっているという。「真上に高く飛べるように。タイまでに修正できたら」と、自身初戦となるジュニアグランプリシリーズ（ＧＰ）第４戦（９月９日開幕、バンコク）までの改善を誓った。

年齢制限で来年２月のミラノ・コルティナ五輪には出場できない。今季は名古屋市で開催予定のジュニアＧＰファイナル（１２月）が目標だ。「精度が良ければ、もう１つ４回転トーループか（トリプル）アクセルを入れてもいいんじゃないかな」とさらなるレベルアップも見据えつつ、「まずは（４回転トーループとトリプルアクセルの）２本をそろえることを何試合もできるようにしたい」と足元を見つめた。