牡牛座・女性の運勢

「一度自分の原点に立ち戻ろう」。そんな気持ちに傾く今週です。現在、社会面での新展開を受け、日常生活や家族関係など、生活の大きな部分も変化の過程にある牡牛座。それ自体は肯定的な流れですが、やや勢いの強さに押され「自分は何を求めているのか」を見失いがちだったのかも。そのことに気づき、自分の価値観を確認したくなる。そういういまです。かといって、変化が起こりだす前の牡牛座に戻るわけではないでしょう。「一度自分で消化してからにしたい」。そのうえで動き出したいと思うならOK。もし展開が早すぎるなら、「ちょっと自分が納得するための時間が欲しい」というのはありですよ。黙って不満を抱えていないで、アクションを起こして。

牡牛座・男性の運勢

自分の考え、望むことを確認したい。そんな思いが高まりそうな今週です。いまの牡牛座は非常に速い変化の流れにいます。主に動くのは社会面。牡牛座に新しいやり方、価値観を提示し、そこで活躍することを求めてきそう。家族との関係や日常生活もそれに連動し、結果として大きなやる気を生み出していそうですが、そんななかで、はたと我に返り、自分のなかのまだ受け止めてきれていない気持ち、違和感を自覚するのかも。最初は何かへの反発心として現れるかもですが、必要なのは確認でしょう。たぶん確認した後も、「以前に戻りたい」に着地するわけではないと思いますよ。