双子座・女性の運勢

生活面から急ブレーキを踏まれそうな時期。現在の双子座、挑戦や自身の成長に対し非常に意欲的です。それに声援を送り、あと押しするように、周囲の対人関係も確実に動いているいまでしょう。が、何か家族関係や日々の生活にかかわることが状況に割って入り、「ちょっとこっちのこと忘れていませんか！」と言われるかのよう。それにはハッとさせられますし、実際に何か横に置きすぎていたテーマがあるのかも。「少しは休んだほうがいいよ」というサインかもしれません。それに伴っていまの自分を見直すのはいいですが、「こんなことをしている場合ではないのかも」などとは思わないように。いまは挑戦のタイミング。それは間違いなし！

双子座・男性の運勢

強い直感と挑戦心に突き動かされ、新たな道筋を模索し突き進む現在の双子座。が、今週はプライベートな領域からブレーキがかかり、状況がストップもしくはハッと我に返らされるかも。起こりそうなのは、家族関連、日常生活面など、より「現実的」な案件で、まるで「もっとこっちを見て」と言ってくるかのようです。実際、自分の生活や心身の健康など、安定感を損なってまで突き進んでいるなら、いまはいったん休養のときかもしれません。が、根本的にいまの動きを否定するものではないので、そこは大丈夫。少しだけ穏やかに、これまでの自分を客観的に見てください。周囲とは引き続き協力を。お互いの存在に力をもらえる時期ですから。