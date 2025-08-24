週間占い・蟹座「結論を言うならそれは自分とは別の視点です」
蟹座・女性の運勢
現在、日常生活や家族関係などを中心に、自分の生活全般を見直し、新たな挑戦を意識している蟹座に、新たな展開＆出会いがありそうです。その存在は、ある意味、いまの蟹座に対し意見する存在なのかも。蟹座は「新しくなる」意欲を持っていますが、「そうする必要ある？」というような。もしその存在が人なら、気の合うタイプなので、その言葉はスッと入ってきて、同時にいまの決意を揺らがす面があるのでしょう。結論を言うなら、それはあくまで意見で、自分とは別の視点です。それをどう受け止め生かすかは蟹座次第。その相手が非常に重要ならまた別ですが、まずは「なるほどね」と参考にするくらいがいいのでは。楽しい内容ならぜひのるべきですが！
蟹座・男性の運勢
新たな状況や周囲の意見から、ここまでの自分や、やってきたことをふと振り返るタイミングかも。現在の蟹座は家族関係やプライベート全般の「改変」の時期にいます。それは必要だと感じたからで、その勢いは社会面の意欲にもつながってきているよう。成果は確実に出ていますが、いま新たに起こるもの&誰かからはやや疑問視されるのでは。おそらく「いままでの蟹座がやりそうなことではないから」かな。もし人なら気が合いそうな相手なので、その言葉には揺さぶられるかもしれません。が、結果、蟹座は引き続き挑戦していく決意を新たにしそうです。…その前に少し不安になるかもですけどね。何なら、一時ブレイクを作るのもありですよ。