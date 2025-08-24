獅子座・女性の運勢

現在、意欲的に挑戦する獅子座に対し、間接的な待ったが入りそうな今週です。いまの獅子座は対人関係の影響が強力で、その勢いを借りながら自分自身を積極的に見直し、前向きに立ち向かっているところでしょう。が、ここで入る展開は非常に「現実的」なもので、その視点から見ると、現在すごい！と思ってみている誰かが急に無鉄砲に思える…そんな感じかも。実際、そういう側面があるのはたしかでしょう。もし自分のなかにためらいや不安が強いと（現実には挑戦しているとはいえ）、それを理由に止まりたくなるかもしれません。当てはまるなら、そうしてみるのもいいですね。でもそう遠くなく、獅子座はまた走り出す気がしますが。

獅子座・男性の運勢

身近な状況に新たな展開があり、現在の強い挑戦の意欲が水を差された感じになりそうな今週です。まず、いまの獅子座、周囲にかなり影響を受けやすい状態にいます。周りはまさに「自分らしさを貫くために真剣」な状態で、それに元気をもらい、困難にも立ち向かおうとしているのでは。ただ、ここで起こる展開は極めて現実的な要素が強く、その視点で見るといまの周囲に対し、「夢見がち、無茶なことばかりしている」と感じるのかも。その視点自体は正しいですが、そのせいで自分が行動を変えるべきか…？というと疑問です。もしその現実味に強く影響されるなら、獅子座のなかに挑戦への恐れが強いのかも。ちょっと立ち止まるのはいいでしょう。ただ、挑戦自体は続けたほうがいいですよ。