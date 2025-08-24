乙女座・女性の運勢

「ちょっと1回止まって考えさせてほしい」。そんな気持ちになりそうな今週です。現在、非常に動きの速い社会面での転機に勢いづき、新しい内容、役割に頑張って向き合っていそうな乙女座。その成長は実に目覚ましいものですが、いろいろな意味で「従来の乙女座らしいものではない」ため、ちょっとそのことがしんどく（未消化に）思えるのかもしれません。実際に一時立ち止まり「自分が現状に納得するために必要な行動」をするのはアリですね。ただそれで、方向性を変えるとは思いません。でも「ちょっと自分テイストを場に加える」はありじゃないかな。

乙女座・男性の運勢

「いまの自分は自分らしいのか？」。そんな問いかけを自分自身にしたくなる今週。現在、非常に流れの速い社会面の展開に、気合いでついていく乙女座。そのぶん、成長率が半端ない状態ですが、ふと我に返り「もっと自分なりに納得して、前に進みたい」と思い始めるのかも。実際に、納得しきれないまま、勢いでやっている感が強いなら、ひと呼吸置くのは重要です。そのなかでいま何が必要かの新しい視点も持てるしね。ただ「変化のない過去の状態に戻る」はたぶんありません。このひと呼吸を前向きなものにする意識は必要でしょう。もっと自分らしさを、状況のなかに加えてもいいんじゃないかな。