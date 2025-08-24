天秤座・女性の運勢

物ごとへの挑戦心と、何より「自分自身を変えたい、ひと皮むけたい！」という強い意欲のもと、人生を再編中の天秤座。その前向きさは身近な人たちを中心に、周囲にもおおいに元気を与えているでしょう。が、今週はそんな勢いに強いブレーキがかかるタイミングがあるかも。その背景には天秤座自身の「常識」もしくは「自制心」のようなものがあり、ふと「ここまで自由に（信じるままに）やっていて大丈夫なんだろうか…」、そう感じるのかな。結論から言うと、大丈夫です！が、何か無意識に何か不安を覚える理由があるのかもね。1度休養を取り、考えてみるのもアリ。たぶん「少しだけ省みてほしい何か」が内側にあるのでは。それに気づいてケアできればベストかな。

天秤座・男性の運勢

現在の天秤座の勢いを支える意欲が、ふと揺らぐタイミングかも。天秤座の奥には強い挑戦心と自分を変えたい気持ちがあり、そうであるからこそ型にはまらない自由な判断が可能になっています。が、今週はふと「（たとえば）本当にこれで大丈夫？」と思ってしまうのかな。ここまでの勢いがすごすぎて少し疲れが出ることもありえるし、いま浮かび上がるのは心のなかにある常識、もしくは社会の目を気にする気持ちかも。もし不安を感じるなら、少し休んでから自分の真意を探りましょう。何か、気にかけるべきことがあるのかも。ただ、しばらくののち、天秤座はまた走り出すと思いますけどね。