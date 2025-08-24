蠍座・女性の運勢

誰かの言動にふと刺激され、いま蠍座のなかにある変化への強い意欲が揺らぎそうな今週です。いま蠍座は日常生活や家族とのかかわり、そして自分自身の生活への考え方を大きく変えようとしています。それはその必要を強く感じたからで、それ自体には変わりはありません。が、（たとえば）誰か身近な人に何か意見され、ちょっと不安になってしまうのかも。この機会に自分の思いを見直せたらベストです。ただ、あくまで人の意見は人の意見。それどう受け止め、生かすかは蠍座次第。一度じっくり考えてみる（同時に休養する）時間を持つのもいいですね。でも人に相談はしなくていいと思うなあ。

蠍座・男性の運勢

「これでいいのだろうか」。誰かの言葉をきっかけにして、ふとそう思ってしまいそうな今週です。現在の蠍座が、過去に例のないくらい新しい日常づくりにのり出していることは疑いようがありません。それは、それが必要だと自分で悟ったからで、そんな蠍座をあと押しするように状況も動き、さらに仕事面もおおいに動いているのがいまでしょう。ただ（おそらく）親しい誰かからのひと言は、思っていた以上に蠍座に響くのかも。まだ少し変化に気持ちがついていけてない部分もあるのかもね。もしいま揺れてしまったら、無理をせず少し休んで自分の思いに立ち返るのは前向きな行為です。ただ、蠍座はまた変化の波に戻ってくると思いますよ。