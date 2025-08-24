射手座・女性の運勢

今週は再び社会面にスポットが当たり、新たな仕事、役目が飛び込んできそうです。それ自体は射手座にとって肯定的なものですが、現在、密接な信頼&協力関係を築いていそうなパートナー、親友はそれを不満とし、結果的に衝突が生まれるかもしれません。実際、現状の射手座は自分を変えようと意欲的な周囲に刺激を受け、自分自身も「本当に自分が求めるテーマ」を追求中なのでは。そういう「挑戦的な」状況のでなかで、「（たとえば）いつも通り仕事します」は何か違う…と相手は思うのかも。ぶつかり合う前に、一度よく考えてみるのはいいかもしれません。「仕事なんだからしょうがないじゃない」で片づけてしまわないで。

射手座・男性の運勢

社会面での新展開が引き金となり、パートナーや親友など大事な人との衝突が心配なとき。現在、挑戦意欲豊富な周囲に刺激され、射手座自身のモチベーションもかなり高まっているパワフルな流れです。が、そんななか仕事方面が活性化し始めるのが今週で、新たな役割、内容がやってくるのかも。それ自体は楽しくやりがいのあるものですが、それに向き合うことは必然的に、個人としての挑戦や親しい人のサポート（協力関係）を横に置く…を意味するのかも。それが相手には納得いかないのでしょう。即「自分の仕事の大事さを理解してない！」と言わず、少し広い視野で考えてみるといいかもね。