山羊座・女性の運勢

いまの自分にふと疑問が生じそうな、気持ちのうえでの転換期です。現在、社会面を筆頭に大きな変化のなかにいる山羊座。実際にかかわる内容や働く状況、働くということへの考え方も大きく見直す渦中にいます。それ自体には納得し、すでに活躍さえし始めているところではありますが、「自分が望んでいるのは、こういうことなのか？」と、ふと感じるのが今週かも。何かきっかけがありそうですが、「いまの不慣れな状況のなかにも、自分なりの手ごたえ、納得が欲しい」。つまりはそういうことかもしれません。疲れも多少ありそうなので、いったん手を止め少し考えてみるのもいいでしょう。ただ、ここで方向転換する雰囲気ではないです。働き方のなかに、もっと自分っぽさを取り入れてもいいのかもしれないね。

山羊座・男性の運勢

現在の社会面での挑戦にふと疑問や迷いが生じるかもしれない今週。いまは山羊座にこれまでの働き方、日常のなかの仕事の位置づけなどを大きく見直させるタイミングです。さまざまなヒントを受け取り、そのなかで早くも成果を得つつあるようですが、ふとしたきっかけで、いまのこの流れが自分の求めるものなのか、不安になってくるのかも。現状の展開はおそらく山羊座のもともとの「スタイル」とは違うので、それが心もとなさを生んでいる可能性はあります。あと、少し速い展開に疲れた面もあるのでは。当てはまるなら、小休止し自分に考える時間を与えてあげてください。たぶん方針は変えないと思います。欲しいのは納得だよね。