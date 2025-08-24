水瓶座・女性の運勢

「これでいいのだろうか」。自分のやる気、モチベーションに対し内なる疑問がふと湧いてきそうな今週です。いまの水瓶座は型にはまらない発想、行動力が持ち味ですが、自分の常識の概念や、場合によっては特定の誰かがそういうことを言い、急に気になってくる…もありえます。勢いのある状況に少し疲れてきて、無意識に「ちょっと休みたい」と思っているせいもあるかもね。どちらにしても、当てはまるときは小休止しましょう。おそらくじっくり考えても、考えは変わらないと思います。ただ「一度考えてみて、変わらなかった」という工程は大事ですから。

水瓶座・男性の運勢

現在の強い挑戦心、モチベーションに「世間」や「常識」の観念がふと入り込んできそうなとき。いまの水瓶座は自由で型にはまらない強さを持っています。そうであるからこそ迷うことなく、大きなことも成し遂げられそうですが、今週はそれが少し揺らぎ、いまの自分の感覚に不安や疑問を持ちがちかも。「本当にこれでいいのかな？」と思うのかな。自分で感じる場合も、周囲でそういうことを口にする人がいる場合もありえます。もし実際に不安や疲れを感じているのなら、この機会に少し自分を振り返るのもいいでしょう（あと休憩ね）。きっとそれで納得できると思います。でもたぶん、「このままいこう」と結論を出すんじゃないかな。