現在、「日常を変えたい」という強い意欲のもと、生活全般を大きく改変しようと奮闘している魚座です。それは生活のスタイル、家族関係のあり方などを筆頭に広い範囲に及び、着実に成果を生みつつあるのでしょう。が、今週はそんな魚座に対し、パートナーや親友など、大事な人が異を唱えてきそうなタイミングなのでは。おそらく相手と自分は現状に対し見えているものが違い、「なぜ魚座がこれまでを変えたがっているのか、わからない」のでしょう。その直球の疑問に揺さぶられるときですが、無理に意見を合わせようとしなくていいです。話を聞き、参考にするのはアリ。もしわかってもらいたいなら、いままで&今後の行動で理解してもらう方がいいですよ。言葉で説明は難しいです。

