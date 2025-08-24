KARA知英「日本語を学ぶモチベーションが下がったことはない」語学学習を続ける秘訣

韓国ドラマやK-POPの人気の高まりを受け、日本でも韓国語を学んでいる人は多い。しかし、“継続は力なり”と言われるように、語学学習においてもっとも難しいのは学ぶモチベーションを維持すること。

もう10年以上、日本語を学び続け、流暢に話すKARAの知英さん。ネイティブレベルに到達するまで、学ぶ意欲を失わない秘訣は何なのか。前編「日本語、英語、中国語を特技とするKARA知英がオススメする「語学の勉強法」」では自身が上達した勉強法を教えてくれたが、それは、「語学だけではなく文化も学ぶことが鍵ではないか」とアドバイスをくれた。

語学と一緒にその国の文化も学ぶ

「言語は文化」。日本語に限らず、英語や中国語などさまざまな言語を学び続けてきた知英さんが、強く抱くようになったのがこの思いだ。

「その国の文化が分かってくると、語学の習得スピードは一気に速くなるのを感じます。なぜこういった表現をするのか、なぜこの単語を使うのか……。その背景が理解できると、その国の言葉が一気に自分のものになる気がします。

たとえば、英語圏の国はフレンドリーな文化を持っています。そのことが分かっていないと、『何でこんなにストレートな言い方をするんだろう』などと戸惑ってしまう。何よりフレンドリーな文化だから、スモールトークといって気軽に会話することが大事にされています。

日本のように謙遜してあまり自分のことを話さなかったりすると、『この人は私と会話をしたくないのかな』と誤解されてしまったり……。そういう意味でも、語学と一緒にその国の文化も学ぶことは大切だと思います」

思いやりの文化が心地よさにつながる

これまでに日本語を学ぶモチベーションが下がったことはないと言う知英さん。その理由は、日本に好きな文化がたくさんあり、日本で仕事をし続けたいと思ったからだそう。

「日本で一番好きなのは、おもてなしや思いやりの文化。仕事で日本の方と接しているときも、言葉の一つ一つからその気持ちはすごく伝わってきます。だから現場の空気が柔らかくなって、『心地よく仕事ができた』と感じることが今までたくさんあったので、『あぁ、もっとこの国でお仕事をしたいな』と思うようになったんです」

実は、日本の謙遜文化に戸惑った時期もあったという。

「最初は、やり過ぎでは？と思ったこともありました。でもすぐに、それが日本ならではの文化で、思いやりからくるものだと分かって心地よくなりました。

対して韓国は、『ジョン』といって“情”の文化を持っています。『タジョン（多情）』が褒め言葉としても用いられるように、情のある言葉を積極的にかける人が多い。日本の、そっと気遣う文化とは違っていて、それがまた面白いなと感じています。それぞれの良い文化を取り入れていきたいという思いも、語学の勉強を続けるモチベーションになっているのかもしれません」

漢字をもっと読めるようになりたい

ならば、今後新たに学びたいと思っている言語はあるのだろうか？

「新しい言葉を、というより、もっと日本語の勉強を頑張りたい気持ちのほうが強いです。“JLPT”といって、日本語能力試験というものがあって。せっかく長く日本語を勉強してきてここまで話せるようになっているので、資格を持ちたいなと思い挑戦しようかと考えています。

実は大昔に一度受けていて、中級のレベルには合格しているんです。あれからかなり上達したと思いますし、今ならもっと上のレベルを狙えるのではないかと、久しぶりにテキストを見てみたのですが、かなり難しかったです。頑張って勉強していますが、どうなるのでしょうか……」

目下の目標は、台本をもっとスムーズに読めるようになることだという。

「日本の台本は漢字が多いので、何となく『こういう意味だろうな』と推測しながら読んでいることが多いんです。ですが、もっときちんと台本が意図していることを読み取れるようになりたい。そのためには今以上に漢字の勉強が必要だなと感じています」

知英（ジヨン／Jiyoung）

1994年1月18日生まれ。韓国出身。2008年、韓国にてKARAのメンバーとしてアーティスト活動をスタートさせる。2014年夏より、日本で俳優としての活動を開始。ドラマ『地獄先生ぬ〜べ〜』『ヒガンバナ〜警視庁捜査七課』『連続ドラマW そして、生きる』、映画『暗殺教室 卒業編』『片想いスパイラル』、ミュージカル『スウィート・チャリティ』などの作品に出演。ソロアーティスト・JY としても活動。

トップス 31,900円、中に着たチューブトップ 5,500円、スカート 35,200円（すべてナイスナイス モーメント/ショールームリンクス TEL03-3401-0842） ピアス 64,900円、リング右手 27,500円、リング左手（上から） 374,000円、110,000円、85,800円（すべてエネイ/エネイ松屋銀座 TEL03-3566-2139） シューズ 参考商品（ヘンリ エン ヴァーゴ henri-en-vargo.com）

撮影／水野昭子 ヘアメイク／美樹（ThreePEACE） スタイリスト／CHAERAN KANG 取材・文／山本奈緒子

【前編】日本語、英語、中国語を特技とするKARA知英がオススメする「語学の勉強法」