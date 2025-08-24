TikTok（ティックトック）などで人気のインフルエンサー、ゆりにゃ（25）が24日までにX（旧ツイッター）を更新。ウエストが47・6センチだと明かした。

ゆりにゃは16日の投稿でビキニ姿を公開した上で、体重を「37kg」だと告白。腹筋はバキバキで「シックスパック」状態だった。

インスタグラムのストーリーズを更新し、今度は自身のウエストについて47・6センチと公表。Googleで現状のウエストが何歳児相当かを検索し、3歳児の平均ウエストは一般的に約48センチだということが発覚。ゆりにゃは引き締まったウエストにメジャーを巻き付けた写真を公開した上で「ゆりにゃ（25）人間やめた。−3歳児平均ウエスト−」とつづった。プロフィルによると、身長は162センチだという。

ゆりにゃはダイエットで手に入れた圧巻のスタイルで知られ、22年にはXで体重57kgから39.5kgへと、17.5kgの減量に成功したビフォー・アフター写真や、9歳の平均ウエストサイズとされる50.7センチになった驚きのボディーを披露したことでも話題になった。

ゆりにゃは7日、インスタグラムのストーリーズで自身の体重について言及。元パートナー「たいちくん」こと齊藤太一氏とアイドルグループ「Pretty Chuu」の元メンバー天宮しゅなとの不貞行為問題をめぐるストレスなどにより、体重が激減している現状を明かしていた。

ゆりにゃは1日、インスタグラムで「私の公私にわたるパートナーである斎藤太一氏が、私がプロデュースした『Pretty Chuu』の所属メンバーである天宮しゅなさんを妊娠させたという情報が、SNS上で発信されました。私自身も、その発信を通じて初めて本件を知ることとなりましたが、その後、当人同士に確認を取ったところ、内容は概ね事実であることがわかりました」と報告し、齊藤氏との絶縁を宣言していた。