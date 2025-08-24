感電停電続出⁉　戦後大ブーム『電気パン』、10代少年が支援でもらった小麦粉で満たした空腹

第二次世界大戦後、栄養失調の子どもが続出

朝ドラ『虎に翼』や『あんぱん』、映画『火垂るの墓』でも、描かれたのが戦中戦後の食糧難です。食糧難でもっとも被害を受けたのは、小さな子どもたちでした。

第二次世界大戦後、1948年（昭和23年）の日本の乳児死亡率はWHOのデータによると、出生1,000人当たり61.7と非常に高いものでした。また、栄養失調などで体調を崩す子どもたちが続出し、JICAの『戦後日本の栄養状態改善の経験とその教訓』の報告によると、1949年（昭和24年）時で、5歳男児の40％が栄養失調であったと言われています。

今のように食べたいを簡単に購入して食べることができない時代だったのです。

第7 回は、第6回に続いて終戦当時10歳だった中本幸太郎さん（仮名）のお話です。戦後、食糧難支援で、アメリカから届いた“ララ物資”を使って、当時流行ったという“電気パン”について伺いました。

【プロフィール】

中本幸太郎さん(仮名)

1935年(昭和10年)生まれ。90歳(終戦時10歳)

家族構成 父、母、本人、弟、妹2人(ひとりの妹は終戦後誕生)。8月12日に掲載した松永佳代子さんの長兄。父は中島飛行機勤務のエンジニア

誕生後に一家で上京、終戦前年に縁故疎開、両親の出身地山形県で終戦を迎える。

空腹を支えてくれた“ララ物資”

1945年8月15日の終戦を迎えたとき、私は小学4年生になっていました。私は山形に縁故疎開をしていましたが、東京大空襲後に両親や姉弟と合流して、山形の上山で暮らしていました。

終戦後は代用食のイモや豆、カボチャのほかに、すいとんなどの粉ものもよく食べました。アメリカからの“ララ物資”（※１）としてメリケン粉（小麦粉）が大量に配給されるようになったからです。それで噂で聞きかじった『電気パン』を作りました。電気パンは、今でいえば、蒸しパンみたいなものでした。でも、今の蒸しパンはふっくらしていて甘くておいしいですが、電気パンは、生地は膨らみますが、甘さはほとんどありませんでした。

木箱で作った枠の両端にトタンの切れ端を接合し、プラスとマイナスの電線をつないだ電気パン焼き器に、水と塩、少々の重曹を混ぜたメリケン粉を流し込んで焼くというもの。電気を流すと発熱する「ジュール熱」を利用したもので、パン生地に直接電気を流すことで焼き上げるという仕組みです。当時ちょうど父が出稼ぎに出ていたので、理科が得意だった私が作りました。

※１：ララ物資とは、アジア救済連盟（License Agency for Relief in Asia）が日本に向けて支援活動を行った、その支援物資の通称。戦後、生活の困窮、食糧難から栄養失調の子どもが続出し、1946年（昭和21年）11月から1952年（昭和27年）6月まで支援が行われ、その間、食品はもちろん、衣料品、医薬品、雑貨なども提供された。

“電気パン”の思い出

自分で言うのもなんですが、手製の電気パン焼き機はなかなかのデキで、よその家の分まで作ったこともあります。でも、調子に乗って作って失敗したこともありました。「電線２本より4本のほうが早く焼けるのでは」と考えて、枠の四隅にトタンを付けて電線を４本つないだら見事にショートして、家が一瞬で停電（笑）。というかご近所中を停電させてしまったんです。

当時は各家にブレーカーなんかなくて、家の引き込み線についていたヒューズを交換して停電を直していたので、母に叱られながらそれも自分で直しました。ご近所にも謝って歩きました。電気パンでは怒られたり、褒められたりと忙しかったです。おかげで何度も感電しましたよ。今考えるとよくあのとき死ななかったもんだと驚きます。

正直、イースト菌を入れて発酵させることもなく、水溶き小麦粉に塩や重曹を混ぜて焼いただけの電気パンは、うまく膨らまなかったり、焼きムラができることもあって、それほどおいしいものじゃなかったけれど、空腹を満たしてくれました。

当時、家庭で電気を使うのは、電球かアイロンくらいでしたね。今とは違って、本当に物資がない時代でした。ご飯も風呂も薪で炊いていましたし。アイロンも母が東京で電気アイロンを買ったのを持ってきたので使っていただけで、近所の人は炭アイロン（金属製のアイロンの中に焼いた炭を入れて使う）というのを使っていました。

わが家の戦後復興は、敗戦から７〜8年後だった

満足に食事ができるようになったのは、昭和27年の高校2年生くらいのときだったでしょうか。私は大学進学を目指していたので、東京の予備校の夏期講習に行きたいと両親に頼み、昔月島に住んでいて、深川に転居した親戚のおばの家に世話になりました。

それでもうちの地域のお米事情はあまりよくなかったので、上京するときは実家からリュックにお米を詰めておばの家に持って行きました。でもそのころは東京には普通にお米が流通していて、おばに渡したら笑われました。東京では昭和25〜26年くらいから食糧事情は安定したようです。

父は山形に戻ってすぐに職探しを始めましたが、どこも引き揚げ者がいっぱいで仕事はなかなか見つからなかったようで、上山に家族を残し、鉄工技術者として出稼ぎをしていた時期もありました。仕事を探すのは大変だったようですが、以前の仕事仲間と出会い、山形のミシン工場働き始めて、新工場の責任者に任命され、最終的には常務取締役になって、昭和29年には上山に家を建てました。

「戦争をやろう」と言い出すのは、戦争で儲かる立場の人

今、太平洋戦争当時のことを振り返って考えると、「戦争をやろう」と言い出すやつらは、戦争で儲かる（得する）立場の人なんだな、としみじみ思います。終戦直前、私たちは「鬼畜米兵が攻めてきたら皆殺しにされる」と必死になっていたけれど、実際に占領されてひどい目に遭った人もいたかもしれませんが、皆殺しなんて起こりませんでした。

でも実際、庶民の暮らしは戦時中ずっと苦しくて、敗戦直後も大して違わなかったし、ララ物資が入ったころになって少しはましになったくらいです。

当時は、まだ子どもだったので、戦争に実際行かなかったけれど、戦時中を生きた私からしたら、今選挙などで、今更日本の軍備を増強しようという意見が上がったりしますが、いったい何言ってんだ？と呆れます。

日本は戦後7年間、アメリカに占領されましたが、その後うんと頑張って復興しました。日本の庶民には、知恵と働く力があるはずです。戦争に備えるよりも、平和を守るための努力や交渉を力を尽くしてやるべきなんです。戦場で血を流すくらいなら、血の汗を流して世界の人たちと話し合い、貢献していくことに力を注がなくては。その努力がまだまだ足りていないのに「日本も原子爆弾を持て」だの「徴兵制を復活せよ」なんてちゃんちゃらおかしいと思いますよ。

