義母からの「離婚」の一言に、絶句。夫婦喧嘩に口を出す義母、どうすれば？【ママリ】

夫婦喧嘩を見た義母から離婚を勧められた…

義母に離婚を勧められたのですが、今後どう対応していけばいいでしょうか？



義母とは同居していませんが、義母の目の前で夫と軽く口論になりました。夫とは毎日何かしら言い合っていますが、お互い根に持つ性格ではないのでその時に言い合って終わりです。次の日に持ち越すような喧嘩は結婚して10年、一度もないです。

ところが翌日、義母から「貴方が別れたいなら、離婚は早く決断したほうが良いわよ。私は旦那とずっと別れたかったけど、この歳になってしまって後悔してるから。でも別れるなら子供二人のうち一人置いてってね」と言われ、唖然としました。

結婚当初から「そんなに醜い容姿なら不倫されて離婚するかもね！」と言われたり、前にも目の前で口論していたら「離婚だ！離婚だー！」と満面の笑みでヤジを飛ばしてきたり、最初から気に入られてはないようでした。でもそこまで離婚して欲しいと言われ続け、一番カチンときたのは子供を所有物のように言われたことです。どっちかってどういうこと？そこまで大切に思ってないんだろうなと腹が立ちました。

夫がチクったのかと聞いたら、夫は貴方に感謝している。私が体験談でそう思っただけ！と言われました。離婚とかそういうワードはショックです…と言ったら、謝罪の一言もないです。



義母と縁を切った方、いらっしゃいますか？

この記事ではママリに寄せられた投稿をご紹介します。夫といつものように軽い口喧嘩をしたとき、たまたまその場に義母が居合わせていました。すると翌日、義母は突然「離婚は早めに決断した方がいい」と切り出し、さらには「離婚するなら子どもは1人置いていきなさい」とまで言ってきたのだそうです。あまりに衝撃的な言葉に、投稿者ママは義母との縁を切りたいとまで感じています。同じような状況で、ほかのママたちはどう考えているのでしょうか。

義母は普段、夫婦の口喧嘩をあまり目にすることがないため、過剰に受け止めてしまったのかもしれません。しかし、だからといって「離婚した方がいい」と勧めるのは、やはり他人が口を挟むべきではない話ですよね。



しかも投稿者ママによると、結婚当初から義母はたびたび「離婚」という言葉を口にしてきたのだとか。あまりにも軽々しく口にしている様子からも、少し変わった価値観を持つ人なのかもしれません。

ママリに寄せられた回答

ここからはママリに寄せられた声をご紹介します。

子どもを所有物のように考える人と関わりたくない

そんな子供所有物のような方と関わりたくはありません。

息子さんはあなたの息子ですが、

今後私と孫は関わるつもりもありませんので、ご承知ください。

「離婚するなら子どもを一人置いていきなさい」そんな言葉を義母から言われたという投稿もありました。まるで子どもを“モノ”のように扱うかのような発言に、驚きと嫌悪感を抱かずにはいられません。



子どもは親にとってかけがえのない存在であり、誰かに分け与えたり、置いていったりする対象では決してありませんよね。そうした感覚を持たない義母とは、できることなら関わりを持ちたくないと思ってしまうのも無理はないでしょう。

義理家族との付き合いは面倒

変な親ですね

義理家族の付き合い本当に面倒ですよね

私は大晦日に、非常識な行いをされて、次の日の正月に義理家族にブチギレましたwww

今後、葬式まで縁はないと言って、以降、会ってませんwww

義実家に思わずブチギレてしまった、というママの声もありました。義実家といっても、自分の生まれ育った家庭とは違う環境。しょせんは他人同士だからこそ、常識や価値観にズレが生じるのは当然のことです。



そのため、自分の感覚からすると「非常識」と思える出来事があっても不思議ではありません。むしろ、そうした違いがあるからこそ、時に強いストレスや衝突につながってしまうのかもしれませんね。

関わりを最小限にする

義母の度重なる発言に疲れ果ててしまっていた投稿者ママ。しかしママリに寄せられた声を見ても、「できるだけ関わらない」という選択を取るよう勧める意見が多くありました。



義母との関係に無理をしてまで自分が嫌な思いを続ける必要はありません。ストレスをため込んで家庭内の空気が悪くなるよりも、少しずつ距離を置き、フェードアウトしていく方が心の安定にもつながるのではないでしょうか。

