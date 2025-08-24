4千いいね！『未確認生命体』が双子だった件…地球にやってきた、可愛すぎる存在に癒される【ママリ】

「未確認生命体」目線がかわいい！尊すぎる双子ショットに4千いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのは、suu🍒双子ママ(@_a__a__a__twins)さんが投稿した写真です。2025年2月5日はダブル双子の日ということで、Xではたくさんの双子ちゃんの写真が投稿されたそう。suu🍒双子ママさんのお子さんたちの写真も、Xで注目を浴びました。いつまでも見ていられるかわいい写真で、ぜひ癒やされてください。

©_a__a__a__twins

未確認生命体。

おそろいのお洋服で、しっかりカメラ目線の双子の赤ちゃん。アングルといいフォルムといい「未確認生命体」といわれるのも納得です。何かのキャラクターになりそうなくらいかわいいですね。



この投稿には「そんな未確認生命体に遭遇したい」「発見ありがとうございます」などのリプライが寄せられていました。



この写真は、家族旅行のときに和室で撮影したものだといいます。双子ちゃんの愛らしさで見るだけで自然と笑顔になれますよね。これからも成長とともにたくさんのかわいいショットが増えていくのでしょうね。撮影しているママの愛も伝わってくる、癒やしのお写真でした。

「嫌だと思う人がいていい」教諭から児童に向けた言葉に7千いいね

ご紹介するのはさくら(@cherry197033)さんが投稿したあるエピソードです。新学期になると、クラス替えで新しい環境になりますよね。クラス替えで、苦手な友だちと同じクラスになってしまい、落ち込む子がいるかもしれません。人間ですから、相性はあります。どうしても受け入れられない友だちと出会うこともあるでしょう。だけど、そういうことも乗り越えて、人付き合いができるようになったら、素晴らしいですよね。



投稿者のさくらさん。教員として新学期に、生徒たちに伝えている言葉があるそうです。

春、児童に話すこと。



みんなと仲良くしなくていい。嫌いだと思う人がいていい。

ただ、嫌いな相手を無視したりいじわるしたりはダメ。挨拶を返すとか、用事があれば話しかける程度でいい。

でも、いろんな人と仲良くできる方がお得だと先生は思うよ。

せっかく縁があって同じクラスになったんだしね

人生は何事も縁。そして、出会った人とどういう関係を築いていくかは、本人たち次第なことがあります。できることなら、相手のいい部分を認め、いい関係になってほしいですよね。そして、向き合おうとする気持ちを全員が持っていれば、きっと素敵なクラスになるでしょう。



この投稿に「子どものうちにそれができれば…」「ご近所付き合いと同じですよね」などのリプライが寄せられました。新学期という一つの区切りとともに、子どもたちに改めて人間関係について考えてみてほしいですよね。

急に水道使用量が増えて…「おめでとうございます」理由に16万いいね

ご紹介するのはちみ☺︎(@omochi3183)さんによる、日常の中にある心温まるやり取りのエピソードです。水道代や上下水道の使用量が急に増える時、真っ先に考えるのは「どこかで漏水していないか？」という点ですよね。水は大切な資源でもありますし、お金のことももちろんですが、資源面でも日々節水に励む人もいるはず。しかし、一方では「増えたことに喜びを感じる」水道使用量もあるようです。



投稿者のちみ☺︎さんはある日、急増した水道使用量について水道局から連絡があったそうなのですが…？

水道局から水道使用量が増えてるけど大丈夫ですかって連絡がきたから子供が生まれたんですって言ったらおめでとうございますって言ってもらえて嬉しかった🌼

ちみ☺︎さんのお家の水道使用量が増えたのは、赤ちゃんが生まれたから！赤ちゃんは小さいので水道を使う量はあまり変わらない気もしますが、洗濯物が増えるなどで、実は水道使用量も増えるんですよね。



この投稿には「いろんな方からおめでとうと言われるのは嬉しいものですよね☺️」「やはり全然使用量が変わるんですね！！」「私も出産直後、同様の電話を受け取りました。20年近く前ですが、嬉しかったことを覚えています☺️」といったリプライがついていました。



リプライの中には、同じような経験を持つ人の声も複数見られました。今日もどこかで、同じようなやり取りがされているのかな、と思うと気持ちが温かくなりますね。心がほっこりとするすてきなエピソードでした。

