日産「GT-R」にホンダ「NSX」！ とうてい逃げられそうにない「めっちゃ速いパトカー」なぜ存在？ スポーツカーの「白黒パトカー」は取り締まりしないって本当!?

「めっちゃ速いパトカー」なぜ存在？

2025年、三重県警がホンダの「NSX」ベースのパトカーを公開し、注目を集めました。

しかし実は、スーパーカーやスポーツカー・ベースのパトカーは意外に多く存在しています。

【画像】「えぇぇ…！」 これが「覆面パトカーの見分け方」です！（30枚以上）

たとえばレクサス「LC500」や日産「GT-R」「フェアレディZ NISMO」、マツダ「RX-7（FD3S）」ベースのパトカーなどもあるほどです。

栃木県警が所有する日産「GT-R（R35型）」のパトカー

さらには高速道路上で取り締まりに使用されている「覆面パトカー」にも、速いベース車両が採用されていたことは有名な話。どのようなクルマがパトカーのベースになっているのでしょうか

話題となった三重県警の「NSX」パトカーは、不動産会社社長による寄贈品で、改装費までをオーナーが負担しているとのこと。

「スポーツカーのパトカーを鈴鹿サーキットで走らせてみたい」という発想からというのですから、恐れ入ります。

最高出力は500馬力超、最高速は300km／h以上ともいわれるNSXですが、取り締まりには使われず、三重県警および他県警の交通イベントなど広報活動主体で活用されるようです。

また、こういった有志による寄贈は過去にも例があり、栃木県警にはGT-R（R35）やLC500のパトカーが寄贈されています。

これ以外にもロータリーエンジンを搭載したマツダ「RX-7」（FD3S）ベースや、スバル「レガシィ」「インプレッサWRX STi」ベースのパトカーなども存在していましたし、トヨタから愛知県警に寄贈された新型「クラウンスポーツ」ベースのパトカーなどもあります。

パトカーには目的に応じてさまざまな種類があり、白黒に塗り分けられた俗にいうパトカー（パトロールカー）は機動警ら運用目的で、街中を巡回しての犯罪や事故の未然防止、また110番通報による現場への臨場が主な業務です。

こうしたパトロール用の「無線警ら車」に加え、交通違反などを取り締まる「交通取締用四輪車」などほかにもさまざまな目的のパトカーがあります。

ただ、いわゆる「速いパトカー」は交通取り締まり用とは限らず、広報活動を含む無線警らに準じる車両の扱いとなる場合もあります。

そのため、スポーツカーなど“目立つ車両のパトカー”で取り締まられることは思いのほか少なく（皆無ではない）、取り締まりを行うのはもっと身近な車種が多いのが実情です。

一般的な警ら用パトカーでは、「4ドアセダン」「2.5リッター以上の排気量」「乗車定員5名」、「容量450リットル以上のフラットな床面を持つトランクルーム」といった基準が存在します。速度超過といった違反が起きやすい高速道路や自動車専用道路上では、主に動力性能面での基準がさらに高められたパトカーや、同様の基準による覆面タイプの交通取締用四輪車、いわゆる覆面パトカーが活躍しています。

パトカー事情に詳しい業界関係者に、覆面パトカーにはどのような車種が多いのか聞いてみました。

「現状では13〜15代目、つまり先々代あたりからのトヨタ『クラウン』をベースにした覆面パトカーが多いと言われています。

過去には警察無線用のアンテナが装備されていたり、赤色灯の格納ボックスが中央に見えるなど特徴がありましたが、現在では一般車と同じプリントアンテナだったり、プライバシーガラスの普及でバックミラー越しでは識別しにくくなっているので、区別がつきにくくなっています。

また過去にはトヨタ『マークX』の3.5リッターエンジン搭載車をベースに交通機動隊専用のスーパーチャージャー装着車両などもありました。

見た目は地味でも、実は動力性能に優れた速いモデルをベースとした覆面パトカーが多いです」

※ ※ ※

クラウンを中心とした普通の見た目の高性能セダンが覆面パトカーに採用されることが多いのですが、埼玉県警では鮮やかなブルーのスバル「WRX S4」の覆面パトカーが稼働しているとの情報もあり、必ずしも地味なモデルばかりではないようです。

ただし、覆面パトカーの有無にかかわらず、クルマを運転するときは交通ルールと法定速度を守りましょう。