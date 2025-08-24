Éã¤Ï²Î¼ê¡¢Êì¤Ï¥â¥Ç¥ë¡¢»Ð¤â¡Ä26ºÐ²Î¼êà¶ÃØ³á¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤¬ÏÃÂê¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÌµ¼Ùµ¤¤ÇÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¼«Á³ÂÎ¤Ç¥¤¥¤¤Í¡×
¡¡Éã¤Ï²Î¼ê¡¢Êì¤Ï¥â¥Ç¥ë¡Ä¡£à·ÝÇ½°ì²Èá¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿26ºÐ²Î¼ê¤Îà¶ÃØ³á¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÊ¿ÆüÌë¤À¤±¤É¡¢½µ¤Î¿¿¤óÃæ¤À¤«¤é¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È´èÄ¥¤ì¤ëÎÏ¤ò¤³¤ÎLIVE¤ÇÁ÷¤ë¤¾¤ª¤ª¤ª¤ª¡ª¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Ç²Æ¶õ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¶«¤Ö¤è¤¦¤Ê¥¾¥ó¥ÓÉ÷¤Î¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÎëÌÚ±ÍÈþ»Ò¡£28Æü¸á¸å6»þ¤«¤éSHIBUYA PLEASURE PLEASURE(ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è)¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼6Ç¯¤òµÇ°¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¡Ö6th Anniversary Live¡ÚSO SIX¡Û¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢²ÏÀîÉß¤Î¸î´ß¤Ç²£¤¿¤ï¤Ã¤¿¤ê¡¢¥«¥á¥é¤òâË¤ó¤À¤ê¡Ä¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡Ö¤Û¤ó¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¥µ¥Ö¥¹¥¯¡¢CD¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¶Ê¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÄ°¤¤¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¡¡¤¤¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¤Ã¤Ñ¤¤Ä°¤¤¤ÆÍè¤Æ¤Í¡ªÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¿¤é¤Û¤ó¤Þ¤Ë¡×¡Ö¤¢¤ó¤Ê´é¤«¤é¡¢¤³¤ó¤Ê´é¤Þ¤Ç¡Ä¤ß¤ó¤Ê¼«Á³ÂÎ¤Ç¥¤¥¤¤Í¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÌµ¼Ùµ¤¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤¬ËÜÅöÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¤ä¤Ê¤¡¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï2015Ç¯¤Ë¡ÖÁ´¹ñ¥´¥¹¥Ú¥ë¥³¥ó¥Æ¥¹¥È(¥´¥¹¥Ú¥ë¹Ã»Ò±à)¡×¥Ü¡¼¥«¥ëÉôÌç¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢àºÇ¶¯¥´¥¹¥Ú¥ë½÷»Ò¹âÀ¸á¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£17Ç¯2·î¤Ë¤Ï¸ÐÃÓ²°¤Î¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¡Ö100¡ó SONG¡×¤ÎCMÆ°²è¤¬100Ëü²óºÆÀ¸¤òÄ¶¤¨¤¿¡£19Ç¯8·î¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£È´·²¤Î²Î¾§ÎÏ¤ÈÉ½¸½ÎÏ¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Éã¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¿ùËÜÃÒ¹§¡¢Êì¤Ï¥â¥Ç¥ë¡¢½÷Í¥¡¢²Î¼ê¤Î¹ÅÄ·Ã»Ò¡£»Ð¤ÎÎëÌÚÍü¼Ó»Ò¤â´Þ¤á¡¢¥´¥¹¥Ú¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥¹¥®¥â¥È¡ù¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£