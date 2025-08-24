¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×à97ºÐá¥É¥¯¥¿¡¼Ãæ¾¾¤µ¤ó¡Ö¥Ü¥ê¥å¡¼¥àÀ¨¤¤¡×¿©»ö¤¬ÏÃÂê¡Ö¤³¤ÎÎÌ¤ò¾¤¤·¾å¤¬¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«?¡×¡Ö¿©Íß²¢À¹¤Ç²¿¤è¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡×ËÜ¿Í¤¬ÊÖÅú
¡¡À¤³¦¤ÎÈ¯ÌÀ²¦¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼Ãæ¾¾¡×¤³¤È¡¢È¯ÌÀ²È¤ÎÃæ¾¾µÁÏº¤µ¤ó¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¿©»ö¤¬97ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤À¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¶Ú¥È¥ì¤Î¸å¡¢½½³ä¤½¤Ð¤ò¿©¤¹¡×¤È¡¢Æü²Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶Ú¥È¥ì¸å¤Ç¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÊÂ¤Ù¤é¤ì¤¿½½³ä¤½¤Ð¤ò¼«¤é¥«¥á¥é¤Ë¤ª¤µ¤á¤ëÍÍ»Ò¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½½³ä¤½¤Ð¤Î²£¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë²Ð¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿ÊÌ¤ÊÎÁÍý¤â¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¼ºÎé¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÎÌ¤ò¾¤¤·¾å¤¬¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«? ¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢Ãæ¾¾¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡×¤ÈÊÖÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¿©Íß²¢À¹¤Ç²¿¤è¤ê¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Ý¥¹¥È¤òÇÒ¸«¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë ¤ª¸«¼õ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Ü¥ê¥å¡¼¥àÀ¨¤¤¡×¡Ö¤½¤Ð¤è¤ê¡¢²Ð¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö·ò¹¯Åª¤ÇÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£