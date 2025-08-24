女優の川栄李奈（30）が23日放送の日本テレビ「アナザースカイ」（土曜後11・00）にゲスト出演。子供が生まれてからの変化について語った。

川栄はVTRでは昨年舞台「千と千尋の神隠し」の公演で訪れた英ロンドンを再訪。かつての自身について「凄い人見知りだったんです。元々。だから店員さんにすみませんって言えないんで、1人で日本でお店入らないです」と打ち明けた。

だが「6歳になる子と2歳になる子がいます」という現在は「たぶん子供が生まれてからは、人格変わったぐらい弾けました」との劇的変化が。

子供の幼稚園などでは母親たちと必然的にしゃべらないといけなくなる時があるため「なんかその時人見知りとか言ってらんないなと思って」と言い「凄い明るくなりました」と笑顔で話した。

俳優業と子育ての両立については「仕事をしなきゃいけないけど、子育てをしなきゃいけないみたいな葛藤があって。割り切らないとできないと思うんですよ、両立って」と川栄。

「今実際にできてないですし、周りの人の力借りまくっているので。子供が小さい時に一緒に全然いてあげられないなと思っちゃうともうお仕事できなくなっちゃうじゃないですか」と強調し、「でも自分の夢もかなえたいし、自分の夢をかなえたその背中を子供が見て、夢をかなえようとか、夢ってかなうんだと思ってもらいたいから、私はずっとたぶん仕事を続けると思うし」と言い切った。

「子供がいるからできないんですっていうことももちろんあるけど、私は子供がいるから難しいけど、全力で頑張りますに持っていきたいから。でがんばってる姿を見せたいし」と力を込めた。

VTRが終わるとスタジオで川栄は「AKBを卒業する時も、20歳で卒業したんですけど、その時も、ファンの方もこれからだって思ってる時に卒業して」と回顧。「女優業もこれからだって時に結婚、出産をしたので、えっ、こいついつもいい時になんかってみられるんですけど、自分の中ではそれが自分の中で一番の幸せって思うものをチョイスしてるので」と強調した。

川栄は2019年5月に俳優の廣瀬智紀と結婚。同年11月に第1子、23年6月に第2子を出産している。