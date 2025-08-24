タレントの手越祐也（３７）が２４日、東京・京王アリーナＴＯＫＹＯで行われたｅスポーツ大会「ＶＡＬＯＲＡＮＴ Ｃｈａｌｌｅｎｇｅｒｓ Ｊａｐａｎ ２０２５ Ｓｅａｓｏｎ Ｆｉｎａｌｓ」に公式スペシャルサポーターとして出席した。

大のｅスポーツ好きの手越は「ＴＥＡＭ 手越祐也」として実際に自身がショーマッチに参戦。観客も見つめる前でのプレーで存在感を示した。「やっぱり人に見られるのが昔から好き。プライベートのサッカーとかゴルフとかも人に見られてパワーを発揮できるタイプ。『注目して』というタイプなので、もうめちゃくちゃ気持ちよかった。人に見られながらパフォーマンスするという意味ではコンサートもｅスポーツも一緒なので楽しくできました」と振り返った。ただ、試合には敗れ「完敗です。あたり前ですけどプロってすげぇ」と驚きの表情だった。

２日間のイベントで、公式スペシャルサポーターとしてトークなどでも盛り上げ、１日目には２０００人以上が訪れた。「好きが仕事になるというのは生きていて最高だな、楽しいなと思う瞬間。いろんな意味での大役をいただけたのは運営の方、選手の方や全ての方に感謝しています」と語った。

現在、手越自身はツアー中で、８月２９日にＮＨＫ大阪ホール、９月４日に愛知・岡谷鋼機名古屋公会堂、９月１５日に東京・立川ステージガーデンのライブを控え、１０月期には日本テレビ系ドラマ「ぼくたちん家」への出演も決まっている。「自分がコンサートを作る上でも歌と踊りという見せ方は違えど、エンターテインメントという大きなくくりで、僕は（ｅスポーツも）一緒だと思っている。こうやっていろんな人とお仕事して、いろんな方の背中を見て刺激を受けた。この経験がステージ上で自分の体からあふれるものとして出てくると思う。いただいたパワーを自分のライブでもぶつけたい」と力を込めた。