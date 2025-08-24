【今週の運勢】8月25日（月）〜8月31日（日）の運勢第1位は乙女座！　明翁ヘカテの12星座週間占い

新しい1週間が始まります。今週の運勢はどうなるのでしょうか？ 8月25日（月）〜8月31日（日）の運勢を、明翁ヘカテの12星座週間占いでチェックしましょう！

第1位★乙女座

運勢第1位！ 今週は「余計なものをそぎ落として、本当の自分を見つめる」タイミング。人の期待や世間の価値観よりも、自分が何を望み、どんなスタートを切りたいかに目を向けましょう。お誕生日を迎える方も多いと思います。新しい自分を迎えるために、心身をリセットすることで次の流れを呼び込んでください！

第2位★魚座

運勢第2位！ 今週は「他者との響き合い」がテーマ。人と人の間に生まれる余白や沈黙が、心地よいインスピレーションをもたらしてくれそうです。誰かと一緒にいても、必ずしも言葉を交わす必要はありません。「間」を楽しむことで、関係性がより深く、より自然に育っていきやすい星回りです。

第3位★蠍座

運勢第3位！ 今週は「仲間と未来を描く」がテーマの星模様。気の合う人との雑談やアイデア交換が、思わぬ計画や夢につながりやすいタイミングです。「自分1人では思いつかない視点」が広がるので、腹を割ってオープンに話すことがポイント。あなたの思う「信用できる人相」の人に打ち明けてみて。

第4位★牡羊座

今週は「小さな改良が、大きな成果を生む」タイミング。派手な変化ではなく、日々の習慣や、取り組み方を少し見直すことで、思いがけない進歩につながる予感。書類整理やスケジュール管理、身の回りの整頓など、細やかな作業に時間を割いてみて。

第5位★山羊座

今週は、知識や経験を「体系化」することで運気が高まる星回り。なんとなく学んできたことを整理したり、過去の体験からの「学び」を抽出して言葉にしてみたりすると◎。ただ情報を集めるのではなく、「それをどう使うか？」ということまで意識することで、ちょっぴり混沌としていた状態から抜け出して、いいリズムを刻んでいくことができそう。

第6位★双子座

今週は「心地よさを整える」がテーマ。小さなルールや習慣を見直すと、暮らしの基盤がぐっと安定していきます。部屋を片付ける、朝晩のルーティンを整える、家族との約束を細やかに守る。難しい場合は相談するなど、日常の積み重ねを安心感とエネルギーの源にしていくイメージで。

第7位★水瓶座

今週は「深層に光を当てる」がテーマ。表面的な綺麗事や効率だけではなく、裏に潜む本音や仕組みに目を向けることで、運が整っていく予感。人間関係では「なぜそう感じるのか」を丁寧に見つめることで、誤解がとけたり、安心感が増したりする暗示。できる範囲で恐れずに、どんどん物事の根っこに触れてみて。

第8位★蟹座

今週は「小さな発見を共有する」がテーマ。身近な人との会話や日常の中に、心に残る気づきがありそうです。それを自分の中にしまい込むのではなく、言葉にして分かち合ってみましょう。あなた自身の理解も深まり、人との距離も縮まります。ちょっとしたメモや言葉の交換が、後で大きな意味を持ちそう。

第9位★射手座

「使命を形にする」がテーマの一週間。今週は、自分が社会や仲間の中で果たすべき役割を再確認できそう。何気なくやってきたことが、「実はみんなのためになっていた」と気づく場面も。理想を描くだけでなく、それをどう現実に落とし込むかを意識すると、一気に信頼度が加速しそう。

第10位★牡牛座

今週は「小さな遊び心が世界を広げる」星模様です。真面目に考えすぎず、ちょっとした冗談や工夫を日常に混ぜてみましょう。ふと描いた落書きが会話のきっかけになったり、軽いノリで挑戦したことが意外と続いたり。気負わない「お楽しみ」が、自分らしさを引き出してくれる予感。

第11位★天秤座

「リズムを整えることが未来の準備になる」1週間。日常の小さな習慣を振り返って、もう一度「自分に合うペース」を取り戻すことがポイントに。気づけば無意識に繰り返していることが、あなたを支える力に変わっていきそう。朝の散歩や夜の読書など、自分なりのルーティンを楽しんでみて。

第12位★獅子座

今週のテーマは「小さな改善が大きな豊かさに」です。細かいことに気づける力が高まる星模様。ずっと気になっていたことを片付けたり、暮らしや習慣にちょっとした変化を加えたりすることができそう。流れに乗って、生活リズムを整える、使っていないものを手放すなど、「今の自分に合う形」にシフトしてみて。

（明翁ヘカテ） ※画像出典／占いTV NEWS

【すべての星座の恋愛運・仕事運・金運はこちら】