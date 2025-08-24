きっかけはある事件。日本人女性が下着を身につけるようになったわけ
■白木屋の火事が下着流行のきっかけ!?
現在、ほとんどの女性は下着をつけているが、きちんとした下着が日本人女性の間で一般化したのは、それほど古いことではない。
そのきっかけはある事件にあったといわれている。昭和7年（1932）12月16日、東京日本橋の白木屋百貨店で火災が発生。火はあっという間に燃え広がり、14人の死者を出す惨事となった。犠牲者の多くは若い女性、しかも和装をした女性店員だった。
4階のおもちゃ売り場から出火すると、火は5階から8階へと燃え広がった。屋上へと逃れた女性店員たちは、屋上から下ろされた救命ロープを使って降りようとした。
ところが、下から吹き上げる熱風で足の付け根が見えてしまいそうなほどに裾がめくれ上がってしまう。建物の下には、多くの野次馬がこの姿を見上げていた。彼女たちは裾の乱れを直そうとしてロープを持つ手を緩めた瞬間、墜落してしまったという。
白木屋の女性店員たちは和服姿だったため、パンティー（当時はズロース）をはかずに腰巻をつけていただけ。そのため、恥ずかしさから、思わず裾を押さえてしまったのだ。
この事件は世間に大きな衝撃を与え、新聞でも下着着用の必要性が唱えられた。事件の舞台となった白木屋でも、翌年には食堂勤務者以外の女子店員に洋服着用を義務づけ、半期ごとに洋服着用の補助金10円を支給するようになった。
もちろん彼女たちはきちんとした下着を着用した。そして世間一般でも、女性の下着着用が一般化していったのだ。
