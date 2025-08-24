◆第４５回新潟２歳ステークス・Ｇ３（８月２４日、新潟競馬場・芝１６００メートル、良）

暮れの大舞台を見据えるマイル重賞は１０頭立てで行われ、津村明秀騎手が騎乗した１番人気のリアライズシリウス（牡、美浦・手塚貴久厩舎、父ポエティックフレア）が無傷２連勝で重賞初制覇を飾った。勝ちタイムの１分３３秒４は、２０１４年のミュゼスルタンに並ぶレースレコードタイ。

６月１５日の東京・芝１６００メートルの新馬戦で２着に７馬身差をつける逃げ切り。重賞の舞台でも非凡なスピードを見せつけ、新種牡馬の父に初のタイトルをもたらした。津村騎手は１月の京成杯（ニシノエージェント）以来となる今年２度目、通算２０度目のＪＲＡ重賞勝利となった。

２着は６番人気のタイセイボーグ（田口貫太騎手）、３着は３番人気のフェスティバルヒル（石橋脩騎手）だった。

岩田望来騎手（サンアントワーヌ＝４着）「後ろからしまいの脚は使えていた。距離はマイルぐらいでいいと思う」

斎藤新騎手（タイセイフレッサ＝５着）「ハードなローテだったけど乗った感じは悪くなかった。外回りで距離が延びたけど上手に対応して頑張ってくれた」

横山琉人騎手（サノノグレーター＝６着）「ゲートは相変わらずであまり進んでいかなかった。リズムを重視して行ったけどしまいの反応は前回ほどではなかった。最後は苦しくなってしまいの脚を使えなかった」

木幡巧也騎手（フォトンゲイザー＝７着）「前回がためる競馬でああいう感じだったのでメンバーを見て、重賞でもあったので積極的に行ってどれだけ粘れるかと思っていた。よく踏ん張ってくれたと思う」

石川裕紀人騎手（ヒルデグリム＝８着）「頑張ってくれた。初めての重賞だったしこれから力をつけていってくれれば」

柴田大知騎手（リネンタイリン＝９着）「返し馬からよく我慢できていた。気持ちもだいぶ大人になっている。いいところにつけて理想的な競馬ができた。いいものは持っているので先々に期待したい」

菊沢一樹騎手（メーゼ＝１０着）「折り合いはついていた。ただ、初めての距離で気持ちのメリハリがつかなかった。もう少し短い距離の方がいいのかも」