◆第４５回新潟２歳ステークス・Ｇ３（８月２４日、新潟競馬場・芝１６００メートル、良）

暮れの大舞台を見据えるマイル重賞は１０頭立てで行われ、津村明秀騎手が騎乗した１番人気のリアライズシリウス（牡、美浦・手塚貴久厩舎、父ポエティックフレア）が無傷２連勝で重賞初制覇を飾った。勝ちタイムの１分３３秒４は、２０１４年のミュゼスルタンに並ぶレースレコードタイ。

６月１５日の東京・芝１６００メートルの新馬戦で２着に７馬身差をつける逃げ切り。重賞の舞台でも非凡なスピードを見せつけ、新種牡馬の父に初のタイトルをもたらした。津村騎手は１月の京成杯（ニシノエージェント）以来となる今年２度目、通算２０度目のＪＲＡ重賞勝利となった。

２着は６番人気のタイセイボーグ（田口貫太騎手）、３着は３番人気のフェスティバルヒル（石橋脩騎手）だった。

田口貫太騎手（タイセイボーグ＝２着）「折り合いがついていいポジションで馬場のいいところを通れた。ラストはしっかり脚を使っていますし、１６００メートルも問題なく、よく頑張ってくれた」