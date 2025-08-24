鈴木聞多（ぶんた）と聞いてすぐピンとくる読者は残念ながら少ないだろう。

本来なら、“暁の超特急”と呼ばれた吉岡隆徳の後継者として、日本のスプリンター列伝にその名を刻むはずだった陸上男子100メートルの星。ところが彼の競技人生は、戦争によって、志半ばにして奪われた。

【写真を見る】本来ならば彼の後継者になるはずが…「暁の超特急」と呼ばれた男とは？

鈴木聞多がどれほど期待される選手だったか、1936年4月21日の朝日新聞に掲載された《オリムピック我が選手 くろず・あつぷ》と題するコラムを読めば明らかだ。

〈五尺七寸十六貫、日本のスプリンターとしては大きい方で年は二十四歳、今年度の慶應競走部の主将である。その特徴はフアイテイング・スピリツトが旺んで外国人と競走すると却つて強くなることである。〉

ドイツでの国際大会で優勝した鈴木聞多

35年の早慶対抗陸上競技大会では100メートル10秒6で優勝。同年、ブダペストで開かれた国際学生陸上競技選手権100メートルでは準優勝。ドイツでの5カ国対抗陸上では優勝を果たした。まさに、外国人と競走すると強いという解説どおりの実績を重ねている。

36年8月に開催されたベルリン五輪の男子100メートルに吉岡らと共に出場。3位まで準決勝に進める2次予選で鈴木はカナダ選手とほぼ同着の大接戦を演じたが、この大会から初めて採用された写真判定によって惜しくも敗退した。しかし、100メートルを含む4種目に優勝し世界的な注目を浴びたジェシー・オーエンス（アメリカ）は、朝日新聞の取材に応えて次のように語っている。

「日本の短距離選手を卒直に批評すると私は吉岡君よりも鈴木君をとる、何故なれば吉岡はスタートこそ良いがラストが利かない、短距離に限らず凡そ競走に於てラスト・スパートのかけ得ない選手程惨めなものはない日本選手はいづれも概して固くなり過ぎてそこに伸縮性を認められない」

外国でむしろ記録を伸ばす鈴木の持つ雰囲気に、オーエンスも将来の覚醒を予感したのかもしれない。

颯爽と大陸の第一線に

ベルリン大会に続く40年のオリンピックは、東京での開催が決まっていた。史上初めてアジアで開かれる東京五輪の男子100メートルでメダル獲得を目指す期待の星が鈴木だった。

しかし、日中戦争が長期化し、競技施設建設資材も逼迫（ひっぱく）する中、ついに日本政府は五輪返上を閣議決定した。鈴木が夢に見た“東京五輪でのメダル獲得”は幻となった。

慶應大学を卒業後、日立製作所に入社した鈴木は37年12月、会社を辞めて大日本帝国陸軍に志願し入隊。それ以後は、鈴木の近況を報じる新聞記事が、それまでのスポーツ報道とは一変する。世界大戦に向かう日本の世相が色濃く感じられる。そして、スポーツ選手が、戦争への意識高揚に活用された空しい現実がそこに見える。

39年4月28日の朝日新聞は、《部隊の誇り“快速”戦線の鈴木聞多選手》の見出しをつけて、次の特派員報告を載せている。

〈部隊の至宝でこればかりは北、中、南支の各部隊のどれでも一寸真似が出来まいと兵隊から自慢されてゐる快速見習士官がゐるがこれは誰あらう我が陸上界の名スプリンターとしてベルリン・オリンピツク大会や国際学生大会で華華しい活躍した慶大OBの鈴木聞多選手であつた

鈴木君も今は時局の脚光を浴びて帝国の立派な干城となつて颯爽（さっそう）と大陸の第一線に進撃して居る〉

そして、本人のコメントが続く。

「スポーツで鍛へた身体が物を云つて苦しいと思つた事はなく全く有難いですオリンピツクや国際競技会において頑張つた調子で戦線でも大いにやります」

時代を考えれば、当然の記事なのだろうが、なんと恐ろしい、なんと勝手にスポーツと戦争を結び付けた発信だろうか。鈴木自身、このような発言をし、こう考えざるを得ない社会的抑圧があったとすれば、戦争がいかに卑劣で、いかに一人ひとりの幸福な人生を破壊するものかを改めて痛感させられる。

折れた刀を杖に

戦争のむごさ、痛ましさは、それから3カ月もたたない7月16日の報道でさらに動かせない現実となる。

《陸上の鈴木選手 河南省で壮烈な戦死》

さらに5日後、21日の続報では、

《決死隊の先頭 身に散弾・折れた軍刀杖（つえ）に突撃 鈴木聞多選手の最期》

まるで美談か武勇伝のような調子で記事は続く。

〈この戦闘に於て（中略）鈴木聞多見習士官は（中略）決死突撃隊の先頭に立ち奮戦刀が折れるまで激闘し全身数ケ所に重傷を負ひ折れた刀を杖に遂に壮烈な戦死を遂げたものである〉

スポーツには戦意高揚に利用された歴史がある。終戦80年の夏、スポーツはどうすれば世界平和の礎になり得るか、議論し共有してほしいと熱望する。だが、スポーツ界の指導者たちから、平和への熱い使命感を聞く経験はあまりない。

時局が変わればまたスポーツは政局に利用される危険をはらんでいる。鈴木聞多の無念を繰り返すような未来は絶対に避けなければならない。

小林信也（こばやしのぶや）

スポーツライター。1956年新潟県長岡市生まれ。高校まで野球部で投手。慶應大学法学部卒。大学ではフリスビーに熱中し、日本代表として世界選手権出場。ディスクゴルフ日本選手権優勝。「ナンバー」編集部などを経て独立。『高校野球が危ない！』『長嶋茂雄 永遠伝説』『武術に学ぶスポーツ進化論』など著書多数。

「週刊新潮」2025年8月14・21日号 掲載