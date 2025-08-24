◆第２０回キーンランドカップ・Ｇ３（８月２４日、札幌・芝１２００メートル、良＝１着馬にスプリンターズＳ優先出走権）

サマースプリントシリーズ第５戦のＧ３は１６頭立てで争われ、２番人気で松山弘平騎手騎乗のパンジャタワー（牡３歳、栗東・橋口慎介厩舎、父タワーオブロンドン）が直線で抜け出し、前走のＮＨＫマイルＣに続く２連勝で重賞３勝目を挙げた。秋の大目標とするオーストラリアの１着賞金約５億円のゴールデンイーグル（１１月１日、ランドウィック競馬場）に向けて、好発進を決めた。松山騎手は史上７人目のＪＲＡ全１０場制覇を達成した。勝ち時計は、１分８秒２。

３／４馬身差の２着は４番人気のペアポルックス（松若風馬騎手）、さらに半馬身差の３着は３番人気のカルプスペルシュ（横山武史騎手）だった。３着から６着まで１分８秒４のタイム差なしの接戦だった。

横山武史騎手（カルプスペルシュ＝３着）「よく頑張ってくれました。前走は状態がぎりぎりでしたが、今回は良くなっていました。スタートを決めてくれて、最後まで踏ん張ってくれた。今後ますます楽しみです」