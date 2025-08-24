ライフスタイルストア「ITS’DEMO」（イッツデモ）がサンリオの人気キャラクター「ポチャッコ」とコラボレーションしたアイテムを発売する。8月29日（金）から公式オンストアにて先行発売。店頭では9月12日（金）からとなる。

今回は「大人が使える」「大人かわいい」をコンセプトに、アパレルや雑貨など17型がラインアップ。ポチャッコの友達がぬいぐるみになって一緒にお昼寝をしている「おやすみ柄」と、おしりにリボンがついた「リボン柄」、過去の人気デザインもリバイバルして登場する。

ポチャッコのフェイスポーチに入った「マスコット付きエコバッグ」（2750円）はクリアチャーム付きで、エコバッグには過去の人気デザインがプリントされている。

「ITS’DEMO」から「ポチャッコ」とコラボレーションアイテムが登場

ダンボール素材のシンプルなパーカー「ポチャッコ パーカー」（4400円）は、胸元にワンポイント刺繍がついている。そのほか、Tシャツやルームウェア、ルームシューズも登場する。

ポチャッコ パーカー（4400円）

ポチャッコ ポーチ付きエコバッグ（2750円）

ミントグリーンの「トートバッグ」（3850円）や「PCケース」（3300円）、「舟形ポーチ」（2090円）、「ストラップ」（2200円）など雑貨も多数取りそろえられる。

トートバッグ（3850円）

ストラップ（2200円）

ITS’DEMOのポチャッコとコラボレーションしたアイテムは、8月29日（金）からオンライン先行発売を行う。店頭（一部店舗除く）では9月12日（金）から。価格は税込み。