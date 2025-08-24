TBS NEWS DIG Powered by JNN

テリー伊藤さんが自身のインスタグラムを更新。
” ドジャース仕様 ” にした、「愛車」について、綴りました。
 

テリー伊藤さんは「【ドジャース号第2号車】スマート フォーツークーペ エディション１（Ｍナイトブルー）2015年モデル、手に入れました!!」と、投稿。

続けて「ドジャースLAマークをオーダーでドアに貼付！カリフォルニアビーチ沿いを走っている気分」と綴ると、画像をアップ。
 


投稿された画像では、テリー伊藤さんが、” ドジャース仕様 ” にした愛車を運転する様子などが見て取れます。

そして、テリー伊藤さんは「最高　ちびっ子に大人気♥　近々ホイールも塗り替える予定」と、しています。
 



この投稿にファンからは「そうきましたか　なんとも、かわいい〜」・「日本に一台の！　LAカー」・「Dodger Blue とロゴが車にあってますね」などの反響が寄せられています。
 



２０２５年６月、テリー伊藤さんは、「トヨタC+pod令和4年式、ドジャース仕様にしてみました」「ホイールキャップも白に変更！」と綴ると、ドジャースのチームカラーである青色を基調に、ドアには”LA”の文字が記された、愛車の写真を投稿していました。
 



