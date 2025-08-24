テリー伊藤さんが自身のインスタグラムを更新。

” ドジャース仕様 ” にした、「愛車」について、綴りました。



【写真を見る】【 テリー伊藤 】 「スマート フォーツークーペ エディション１（Ｍナイトブルー）2015年モデル」「ドジャースLAマークをオーダーでドアに貼付！」 愛車と笑顔





テリー伊藤さんは「【ドジャース号第2号車】スマート フォーツークーペ エディション１（Ｍナイトブルー）2015年モデル、手に入れました!!」と、投稿。



続けて「ドジャースLAマークをオーダーでドアに貼付！カリフォルニアビーチ沿いを走っている気分」と綴ると、画像をアップ。





投稿された画像では、テリー伊藤さんが、” ドジャース仕様 ” にした愛車を運転する様子などが見て取れます。



そして、テリー伊藤さんは「最高 ちびっ子に大人気♥ 近々ホイールも塗り替える予定」と、しています。







この投稿にファンからは「そうきましたか なんとも、かわいい〜」・「日本に一台の！ LAカー」・「Dodger Blue とロゴが車にあってますね」などの反響が寄せられています。







２０２５年６月、テリー伊藤さんは、「トヨタC+pod令和4年式、ドジャース仕様にしてみました」「ホイールキャップも白に変更！」と綴ると、ドジャースのチームカラーである青色を基調に、ドアには”LA”の文字が記された、愛車の写真を投稿していました。







【担当：芸能情報ステーション】